Meghan Markle e Beatrice di York, quel privilegio negato a Kate che rompe la tradizione

Se non fosse stato per Meghan Markle, molte cose non sarebbero mai cambiate a Palazzo. Infatti, nel 2017, prima ancora delle nozze con il Principe Harry, l’allora attrice di Suits ha potuto trascorrere il Natale a Sandringham, con il resto della Famiglia Reale. Una opportunità negata, fino a quel momento, alle compagne e compagni dei membri dei Windsor, persino a Kate Middleton. Così, nel 2019, anche Edoardo Mapelli Mozzi, all’epoca solo fidanzato della Principessa Beatrice, ha potuto passare le vacanze con la Regina Elisabetta e il resto della Famiglia.

La tradizione natalizia infranta da Meghan Markle

Meghan Markle la rivoluzionaria. Che la si ami o la si odi, è impossibile non riconoscere tutti i cambiamenti positivi che ha portato nella Famiglia Reale. Uno dei più importanti riguarda certamente il Natale, e neanche Kate Middleton era riuscita in questa impresa.

Secondo la tradizione, i fidanzati e le fidanzate dei Windsor non possono trascorre le vacanze natalizie a Sandringham, un onore riservato solo dopo essere convolati a nozze. Però, nel 2017, la Regina Elisabetta ha concesso a Meghan di unirsi a loro, nonostante le nozze sarebbero state celebrate solo nel mese di maggio dell’anno successivo.

La notizia, già all’epoca, fece molto clamore perché nessun altro dei nipoti di Sua Maestà, compreso il Principe William, era riuscito a far varcare le porte della dimora invernale al rispettivo partner. Neanche Kate ha ricevuto questo onore, e pare che questo sia stato uno dei primi dissapori nati tra le due coppie.

Non solo, anche tra la Middleton e le Principesse di York, Beatrice e Eugenie, sembra non scorra buon sangue, e proprio il fidanzato di una delle due ha seguito l’esempio di Meghan, facendo infuriare ancora Kate.

Edoardo Mapelli Mozzi come Meghan: cosa gli ha permesso di fare la Regina

Con l’uscita del documentario Harry & Meghan è stata ulteriormente ribadita la forte amicizia che lega Meghan Markle alle cugine del Principe Harry, Eugenia e Beatrice di York. E proprio seguendo le sue orme, la figlia maggiore del Principe Andrea è riuscita ad aggirare una ferrea regola di Palazzo.

Infatti, in occasione delle festività del Natale del 2019, Beatrice ha portato Edoardo Mapelli Mozzi per la prima volta a Sandringham, su gentile concessione della Regina Elisabetta. La Duchessa di Sussex, nel Natale 2017, ha fatto sì che la desueta tradizione dei fidanzati non ammessi al Natale in casa Windsor fosse messa definitivamente da parte, creando un precedente storico.

Anche Beatrice e il suo Edo, oggi genitori della piccola Sienna Elizabeth, sono convolati a nozze l’anno successivo. D’altronde, oltre alla vicenda di Meghan, c’è da considerare che, secondo la stampa inglese, Elisabetta II abbia sempre avuto un debole per le Principesse di York, in particolare per Beatrice, che, per il suo matrimonio, ha indossato proprio un abito vintage della nonna.

Le due sorelle, oggi mamme e mogli, non mancheranno neanche quest’anno a Sandringham, e questo sarà un Natale speciale per loro: per la prima volta in trent’anni ci sarà anche mamma Sarah Ferguson, esclusa, fino ad oggi, per volere del Principe Filippo, e invitata finalmente da Re Carlo in persona.