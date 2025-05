Fonte: IPA Matilde del Belgio e Maxima d'Olanda

Due delle Regine più amate d’Europa sono Matilde del Belgio e Maxima d’Olanda. Sovrane di due regni molto vicini, le due esponenti delle antiche famiglie reali non potrebbero essere più diverse in fatto di stile. La prima, infatti, sceglie spesso delle linee classiche per i suoi outfit e dei colori pastello che esaltino la sua bellezza naturale e i suoi profondi occhi azzurri. Maxima d’Olanda, invece, è sempre pronta a rompere le righe e, spesso, si mostra in pubblico con look osati, con accessori molto evidenti e tinte accese.

Ma il 15 maggio 2025 entrambe le Regine hanno deciso di colorare i loro outfit di rosa antico, lanciando una vera e propria sfida di look a distanza. Una delle due, però, ha sfoderato una vera e propria mossa speciale, indossando una sorprendente coroncina di fiori.

Matilde del Belgio, il completo rosa scuro

Matilde del Belgio è spesso impegnata in eventi pubblici ufficiali per la Corona che rappresenta e non mancano le visite all’estero, effettuate in compagnia del marito o da sola. Anche di recente i due si sono recati in Lussemburgo e hanno visitato un importante centro di sicurezza informatica: “Il Re e la Regina hanno visitato il Lussemburgo oggi. Hanno fatto visita al nuovo centro di sicurezza informatica di Idelux a Libin, che dispone di un’infrastruttura che consente la simulazione di attacchi informatici e di un laboratorio di crittografia quantitativo. Dopo aver visitato la Basilica di Saint-Hubert, patrimonio eccezionale della provincia, hanno incontrato gli abitanti della città”.

Fonte: IPA

Per l’occasione importante la Regina ha scelto un outfit rosa, un colore già sfoggiato di recente in altre occasioni private e pubbliche. Matilde del Belgio ha indossato, infatti, un look rosa antico, in una tonalità scura, composto da pantalone e blusa nello stesso materiale leggero. La parte inferiore del coordinato aveva un taglio dritto, mentre quella superiore era animata da pieghe. La blusa della Regina aveva uno scollo rotondo, delle maniche ampie e presentava una piccola cintura in vita.

La sovrana ha accompagnato il suo look con degli accessori importanti. Matilde del Belgio, infatti, ha indossato una borsa di Giorgio Armani in pelle rosa chiaro, con forma squadrata e manico superiore. Ma la Regina ha illuminato il suo sguardo anche un paio d’orecchini formato da grosse perle rosa di Sézane e un orologio Rolex. Le scarpe della sovrana invece erano beije e col tacco.

Maxima d’Olanda, la coroncina di fiori

Nello stesso giorno, anche Maxima d’Olanda ha scelto d’indossare un look rosa antico. La Regina del Paese del centro Europa, infatti, ha presenziato all’inaugurazione di un museo sull’immigrazione con un abito in questa colorazione: “In un magazzino monumentale restaurato a Rotterdam si trova Fenix, il museo d’arte sulla migrazione. Si trova proprio nel posto dove la gente arrivava o partiva via nave, per iniziare una nuova vita. La regina Maxima ha inaugurato il nuovo museo”.

Fonte: IPA

Il vestito della Regina seguiva le sue forme e si fermava poco sotto le sue ginocchia. La creazione sartoriale era stata confezionata da Natan, uno dei suoi brand preferiti e presentava un cut out sulla scollatura. Sopra l’abito la sovrana ha indossato una leggera mantellina di chiffon in tinta.

Maxima d’Olanda ha indossato anche un paio di scarpe in una tonalità molto chiara di rosa di Gianvito Rossi e una borsa rettangolare. Alle orecchie, la Regina ha sfoggiato due pendenti, formati da una grossa pietra preziosa rosa e un giro di diamanti.

Ma il punto focale di tutto l’outfit era la coroncina di fiori che Maxima d’Olanda portava in testa, come fosse un cerchietto.