Matilde del Belgio stupisce in Kazakistan con il maestoso mantello: ricami, paillettes e maxi farfalla

Matilde del Belgio incanta durante la visita in Kazakistan con un prezioso mantello di Elie Saab. A sorprendere è un dettaglio nascosto sulla schiena, tra cristalli e ricami

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IPA Matilde del Belgio in Kazakistan

Niente tiara ma un mantello tempestato di cristalli, paillettes e ricami preziosi che ha lasciato il segno. Matilde del Belgio ha conquistato la scena durante la cena ufficiale in Kazakistan, sfoggiando una spettacolare creazione firmata Elie Saab. Un capo dall’allure principesca, capace di trasformare un completo apparentemente semplice in un look da gran sera.

Matilde del Belgio, il mantello di Elie Saab tempestato di cristalli

In occasione della visita di Stato in Kazakistan insieme al marito, Philippe, Matilde del Belgio ha riservato il suo look più spettacolare alla cena offerta dal presidente Kassym-Jomart Tokayev ad Astana. Per l’appuntamento serale, meno formale rispetto a un tradizionale banchetto di Stato, la sovrana ha rinunciato alla tiara, puntando su un capo che da solo bastava a conferirle un aspetto regale.

Protagonista assoluto dell’outfit una creazione di Elie Saab, appartenente alla collezione prêt-à-porter Autunno/Inverno 2025-2026, presentata dallo stilista libanese durante la settimana della moda di Parigi. Un mantello lungo fino ai piedi, caratterizzato da una lavorazione particolarmente elaborata e da una palette cromatica che mescola bordeaux, rame e marrone scuro.

L’intera superficie è ricoperta di paillettes, strass e ricami che disegnano una trama geometrica simile a una ragnatela. Sulle spalle, la decorazione diventa ancora più ricca, con applicazioni nei toni del blu intenso, del verde e del rame, capaci di creare suggestivi giochi di luce a ogni movimento.

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Ma il particolare più sorprendente si trova sulla schiena: una grande farfalla con le ali spiegate, interamente realizzata con paillettes e ricami, che trasforma il retro del mantello in un’autentica opera d’arte sartoriale. Un dettaglio scenografico, perfettamente in linea con l’estetica sofisticata e teatrale della maison libanese.

La Regina belga ha così dimostrato come sia possibile ottenere un effetto di grande impatto anche senza ricorrere ai gioielli più preziosi della collezione reale.

La tuta rossa, le scarpe Dior e gli orecchini kazaki: tutti i dettagli del look

Se in passerella Elie Saab aveva presentato il mantello abbinandolo a una tuta bordeaux aderente in vita e a voluminosi stivali rifiniti in pelliccia, Matilde ha preferito reinterpretare la proposta dello stilista con uno stile più essenziale.

Sotto il prezioso capospalla, la 53enne ha indossato una tuta rossa dalle linee pulite, scegliendo una tonalità più vivace rispetto ai colori autunnali del mantello. Un contrasto cromatico studiato per valorizzare la ricchezza dei ricami senza appesantire l’insieme.

A completare l’outfit, un paio di décolleté bordeaux firmate Christian Dior e una piccola pochette da sera rossa e scintillante. Anche l’acconciatura è stata pensata per lasciare spazio agli accessori: capelli raccolti in uno chignon elaborato, con il viso e il collo completamente scoperti.

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Per quanto riguarda i gioielli, Matilde ha optato per un paio di orecchini in oro bianco e diamanti firmati Saltanat, marchio kazako che trae ispirazione dalle tradizioni artigianali e culturali del Paese.

I preziosi presentano una struttura allungata a forma di pera, con una lavorazione traforata che richiama elementi vegetali, foglie e curve sinuose. Nella parte superiore compare un dettaglio simile a una stella, che conferisce ulteriore luminosità alla creazione.

Non è chiaro se gli orecchini siano stati acquistati appositamente per la visita oppure ricevuti in dono durante il soggiorno. In ogni caso, la scelta rappresenta indubbiamente un importante omaggio alla cultura locale.