Fonte: Getty Images/IPA Matilde del Belgio e la Granduchessa Maria Teresa

Sono diverse le occasioni in cui le reali indossano casualmente gli stessi abiti. Capita spesso, ad esempio, a Matilde dal Belgio e Maxima d’Olanda, entrambe grandi fan del marchio Natan. Questa volta, però, la Regina belga si è presentata indossando una romantica tuta di Elie Saab, precedentemente indossata da un’altra royal: non Maxima, bensì Maria Teresa, la Granduchessa di Lussemburgo.

La tuta rosa di Matilde del Belgio

Matilde del Belgio si è recata al Bozar di Bruxelles per assistere alla finale di pianoforte del Concorso musicale Regina Elisabetta. Se il giorno prima si era presentata con il marito, il Re Filippo, questa volta lo ha fatto con la figlia maggiore, già tornata da Harvard, dove ha terminato il primo anno del master in Relazioni Internazionali.

Madre e figlia trasudavano eleganza da ogni angolo. Mentre la Duchessa di Brabante ha scelto un abito midi nero con maniche a sbuffo e fiocchi gioiello, firmato Rebecca Vallance, Matilde ha optato per una tuta di Elie Saab. Per la prima volta ha sfoggiato una creazione dello stilista libanese, specializzato in modelli ricchi di gioielli e dettagli romantici.

La tuta rosa cipria in seta si distingue per l’enorme fiore di stoffa attorno al collo, il corpetto aderente, pantaloni svasati e, soprattutto, un mantello svolazzante e spettacolare, con cui Matilde è riuscita a rubare la scena nonostante l’inaspettata presenza della figlia Elisabeth. Il suo prezzo è di 3.400 euro e, purtroppo, non è più disponibile per l’acquisto sul sito web dell’azienda.

Matilde ha abbinato la tuta a delle slingback in raso rosa di Natan, una pochette Armani coordinata, orecchini di diamanti, alcuni bracciali e il suo orologio Rolex Datejust, del valore di 15.950 euro.

Fonte: IPA

La stessa tuta della Granduchessa di Lussemburgo

La stessa jumpsuit è stata scelta lo scorso marzo dalla Granduchessa Maria Teresa per un importante servizio fotografico. La moglie del Granduca Henri, cugina di primo grado del Re Filippo del Belgio, ha indossato questa tuta, con un lungo mantello e un imponente fiore, in un video diffuso in occasione del suo 69° compleanno a marzo. Ad aprile, alcune foto di questo servizio fotografico sono state scattate nuovamente per celebrare il compleanno del Granduca Henri.

Maria Teresa indossa spesso abiti e completi della casa di moda libanese. Elie Saab ha raggiunto la fama grazie alla sua abilità nell’alta moda e al successo dei suoi abiti, che sono diventati famosi per la loro eleganza e femminilità. La sua notorietà è cresciuta ulteriormente grazie al fatto che molti personaggi importanti, tra cui attrici di Hollywood e principesse, hanno scelto i suoi abiti per occasioni speciali.

Con questa inaspettata coincidenza tra Matilde del Belgio e Maria Teresa del Lussemburgo, è chiaro che Elie Saab ha saputo fare di nuovo centro, soprattutto tra le famiglie reali. Una scelta che riflette non solo il gusto per l’alta moda, ma anche una propensione per modelli che combinano romanticismo, potenza visiva ed eleganza senza tempo. Senza dubbio, un capo che rimarrà a lungo nella memoria degli osservatori reali come uno dei pezzi più sofisticati e chic.