Mary di Danimarca in uniforme militare, Principessa army chic dopo l’attacco a Sydney

Fonte: IPA Mary di Danimarca, Principessa in bicicletta: il look con i pantaloni dell’anno

La Principessa Mary di Danimarca non si ferma mai. Dopo il lungo viaggio che l’ha riportata nella sua terra d’origine, l’Australia, la moglie del Principe Ereditario Frederik ha indossato l’uniforme dell’esercito per la parata della Home Guard, di cui è stata nominata Capitano nel 2019. Il suo è un appuntamento fisso e, come ogni hanno, ha celebrato la liberazione della Danimarca dal dominio nazista.

Mary di Danimarca indossa la tuta mimetica coi capelli raccolti

È di certo un’icona di stile ma, per quest’occasione, Mary di Danimarca ha dovuto indossare l’uniforme militare con la quale si è presentata alla fortezza del Kastellet, dove ha portato con grande orgoglio le sue quattro medaglie. Di queste, una appartiene all’Ordine dell’Elefante, il più alto in Danimarca.

La Principessa si è preparata a questa giornata con grande dedizione. Persino con la scelta dell’acconciatura, di certo non casuale. I lunghi capelli sciolti sono infatti stati raccolti in una voluminosa cosa di cavallo, sulla quale ha posato il berretto verde. Ha poi deposto una ghirlanda in ricordo di coloro che hanno contribuito alla liberazione del Paese.

Frederik e la Principessa si sono conosciuti nel 2000 proprio a Sydney, durante le Olimpiadi che si tenevano in quell’anno, in un pub. Dopo quest’incontro, l’Erede al Trono ha chiesto il suo numero di telefono e da lei non si è mai separato. Curiosamente, Mary ha dichiarato: “La prima volta che ci siamo incontrati ci siamo stretti la mano. Non sapevo fosse il Principe di Danimarca. Mezz’ora dopo qualcuno è venuto da me e mi ha detto: ‘Sai chi sono queste persone?'”.

L’impegno pubblico della futura Regina arriva quindi a qualche giorno dal rientro dall’Australia, dove ha svolto il suo primo royal tour ufficiale dopo 10 anni. Ed è qui che ha subito un preoccupante attacco di un malintenzionato, avvicinatosi troppo a lei con un casco e con una GoPro. Fortunatamente, è stato allontanato per tempo dalle guardie di sicurezza che hanno protetto la Principessa da ogni possibile pericolo.

Dalla bicicletta all’uniforme militare: i mille volti della Principessa

Non è raro vedere la Principessa di Danimarca immersa in attività che non ci aspetteremmo per una testa coronata. Nel suo ultimo viaggio in Australia, ha infatti preteso di fare un lungo giro della città in sella a una bicicletta, con tanto di casco e look scelto con attenzione per l’occasione. Il suo gesto non è stato però casuale: ha voluto lanciare un messaggio ben preciso e dichiararsi parte della transizione green che la Nazione sta mettendo in atto. Un viaggio lunghissimo del quale Mary ha voluto fare parte, raccogliendo tutte le testimonianze delle organizzazioni coinvolte nel progetto.

Per il suo tour nelle Fiji, ha invece fatto sfoggio del suo migliore guardaroba. Ogni abito è stato infatti concepito per le diverse tappe del tour, creando un meraviglioso percorso etno-chic tutto da copiare per la prossima primavera. Al ritorno in Danimarca, ha però ripreso immediatamente i suoi doveri Reali ed è pronta a partecipare all’Incoronazione di Re Carlo il 6 maggio 2023, a Londra. I Principi di Danimarca sono infatti tra gli invitati alla cerimonia.