Mary di Danimarca, i perfetti look da viaggio

Prendete una Principessa, portatela in giro tra le Isole Fiji e l'Australia (sua madre patria) ed ecco che il catalogo di stile è servito. Mary di Danimarca ha scelto una serie di look etno-chic perfetti per le location che l'hanno vista protagonista di alcuni momenti molto importanti, sin dal suo arrivo tra la comunità Etas di Vanuatu.