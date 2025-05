Mary di Danimarca, cosa è successo a sua suocera la Regina Margrethe

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca

Mentre Mary e Federico di Danimarca sono in viaggio per la crociera estiva del 2025, che li porterà in diversi punti strategici del loro regno, preoccupano le condizioni di salute della Regina Margrethe, di nuovo ricoverata in ospedale.

La Regina Margrethe annulla tutti gli impegni: il ricovero

Le condizioni di salute della Regina Margrethe stanno destando grande preoccupazione tra i sudditi: lo scorso 8 maggio, la Casa Reale danese ha annunciato che la Sovrana è stata ricoverata in ospedale e ha liberato la sua agenda da tutti gli impegni. “A causa del raffreddore che S.M. la Regina Margrethe ha contratto, è stato deciso che la Regina sarà ricoverata al Rigshospitalet in osservazione a titolo precauzionale”, ha dichiarato la Casa Reale in una nota stampa.

Il comunicato ha suscitato non poca apprensione, dato che nell’ultimo anno ha avuto diversi problemi di salute. La Regina avrebbe dovuto presiedere alla celebrazione del 125° anniversario della Fondazione Sankt Lukas, ma ha dovuto annullare la partecipazione all’evento all’ultimo momento.

La cancellazione ha colto di sorpresa i sudditi, che sono sempre più preoccupati per la salute dell’ex Sovrana, che lo scorso 16 aprile ha spento 85 candeline. Al momento le sue condizioni comunque non sarebbero preoccupanti, tanto che potrebbe riprendere in mano l’agenda degli impegni ufficiali il prossimo 22 maggio.

Margrethe II ha festeggiato il compleanno nel Castello di Fredensborg con la famiglia, non prima di fare un’apparizione pubblica per i sudditi. L’ultimo impegno pubblico della Regina, prima del suo ultimo ricovero, era stato in occasione di una cerimonia di pace tenutasi il 4 maggio presso la Chiesa di Nostra Signora a Copenaghen per l’80° anniversario della liberazione della Danimarca.

Ma in ogni caso le condizioni della Regina rimangono precarie anche per la sua età avanzata: di recente una caduta aveva avuto gravi conseguenze per Margrethe che ora è costretta a usare un bastone per camminare.

Il congedo medico di Margrethe II arriva in un momento molto delicato per la Corona danese. Nonostante abbia abdicato in favore del figlio, rimane una figura molto attiva e amata, e la sua presenza è ancora considerata essenziale in molti eventi simbolici.

Mary di Danimarca in crociera

Nel frattempo Mary di Danimarca e il Re Federico si sono imbarcati per la crociera estiva del 2025, che li porterà in diversi punti strategici del loro regno. Una tradizione ereditata da Margrethe II, cara anche agli attuali sovrani, che si sono imbarcati da Copenaghen verso Helsingør, la città di Amleto.

A Helsingør li aspettava un appuntamento importante, una cena offerta ai rappresentanti della Giunta dei Capi Esecutivi delle Nazioni Unite nel castello di Kronborg, in cui William Shakespeare ambientò l’Amleto, una delle sue tragedia più celebri. Per l’occasione Mary di Danimarca ha dato una lezione d’eleganza, sfoggiando un look dal sapore primaverile, nei toni del celeste e del blu.

A completare l’outfit della Regina gli accessori preziosi, che hanno dato il tocco in più che mancava: ha indossato un grande cappello di paglia blu e ha portato con sé una pochette color carta da zucchero. E ha scelto un grande solitario alla mano sinistra e un ancora più imponente anello con acquamarina in quella destra per brillare.