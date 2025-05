Il look primaverile di Mary di Danimarca per la crociera estiva 2025, all'insegna dell'eleganza. La Regina ha sfoggiato anche degli accessori molto importanti

Fonte: IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca non perde occasione per mostrare ai sudditi la sua innata eleganza e capacità di scegliere dei capi d’abbigliamento che le donano senza mai cadere nella banalità. Anche di recente la Regina è apparsa più bella e fascinosa che mai con un abito celeste a fiorellini azzurri, abbinato a una giacca e a un grande cappello blu scuro.

Mary di Danimarca ha scelto questo look all’insegna dell’eleganza per una delle prime tappe della crociera estiva della coppia reale. Anche quest’anno, infatti, il Re e la Regina visiteranno il loro regno a bordo di una nave reale.

Mary di Danimarca perfetta per la crociera

Mary e Federico di Danimarca si sono imbarcati per la crociera estiva del 2025, che li porterà in diversi punti strategici del loro regno. La coppia reale ha intrapreso questo viaggio a bordo della nave reale Dannebrog: “La stagione di navigazione di quest’anno con la nave reale Dannebrog è iniziata”.

I regnanti hanno già fatto tappa al castello di Kronborg, dove hanno ospitato una cena molto importante nella serata del 7 maggio 2025: “Il castello di Kronborg è un punto di riferimento storico. Qui, le loro maestà, il Re e la Regina hanno ospitato una cena in occasione dell’accoglienza da parte della Danimarca del direttore esecutivo delle Nazioni Unite… Tra gli ospiti della Coppia Reale c’erano anche il Segretario generale dell’ONU, António Guterres, i membri del Consiglio Esecutivo Capo, il Presidio Parlamentare, nonché rappresentanti della Groenlandia e delle Isole Faroe e gli ambasciatori dell’organizzazione danese delle Nazioni Unite”.

Il banchetto ha avuto luogo nella sala da ballo del maniero e Re Federico è stato anche protagonista di un discorso. Per l’occasione Mary di Danimarca ha sfoggiato un look dal sapore primaverile, declinato nei toni del celeste e del blu.

Fonte: IPA

La Regina, infatti, ha indossato un vestito celeste dal taglio romantico, con maniche a sbuffo e ampia gonna a pieghe. L’abito aveva il collo alto e il taglio in vita ed era completamente decorato da fiorellini azzurri. La prima donna di Danimarca ha abbinato il suo abito con delle scarpe col tacco color carne e una giacca blu scuro, chiusa da una cintura in vita dello stesso colore. Sul bavero della giacca la sovrana ha appuntato una spilla a forma di ancora.

Mary di Danimarca, gli accessori

Mary di Danimarca ha scelto di vestirsi di celeste per la prima tappa della crociera estiva del 2025. La Regina ha indossato un romantico abito celeste, accompagnato da accessori importanti. La sovrana, infatti, ha indossato un grande cappello di paglia blu, che le ombreggiava il volto e ha portato con sé una pochette color carta da zucchero.

Fonte: IPA

Mary di Danimarca ha deciso di brillare anche grazie ai gioielli che ha scelto per l’occasione. La Regina, infatti, ha indossato un grande solitario alla mano sinistra e un ancora più imponente anello con acquamarina in quella destra. La manicure della sovrana non era nella stessa tinta del suo outfit perché ha scelto di colorare le sue unghie con uno smalto rosso fuoco.