Letizia di Spagna, chi è la nuova segretaria Marta Carazo

IPA Letizia di Spagna, i look meravigliosi del viaggio in Italia

La Casa Reale spagnola si prepara a un autunno cruciale, tra viaggi di Stato, cerimonie istituzionali e impegni mondani che vedranno Letizia di Spagna sempre più al centro della scena. Accanto a lei, da poche settimane, c’è un volto nuovo: Marta Carazo, ex giornalista di TVE e nuova responsabile della Segreteria della Regina. Un incarico delicato, che la pone nell’orbita più vicina alla sovrana in un momento denso di appuntamenti, dalle celebrazioni del 12 ottobre fino ai Premios Princesa de Asturias.

Chi è Marta Carazo, dalla tv alla Zarzuela

Nata a Madrid, Marta Carazo ha la stessa età della regina Letizia e condivide con lei anche il passato da giornalista in Radiotelevisión Española. Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università Complutense, vanta una carriera di oltre 25 anni nella televisione pubblica spagnola. Ha cominciato al Canal 24 Horas, per poi passare ai programmi Casa de América e A Fondo, fino ad approdare al Telediario, dove ha seguito da vicino le vicende della Casa Reale.

Carazo è stata anche corrispondente a Bruxelles, raccontando eventi cruciali come la Brexit, l’avvio delle campagne vaccinali anti-Covid nell’Unione Europea e le prime reazioni alla guerra in Ucraina. Per questo lavoro ha ricevuto il Premio di Giornalismo Europeo Salvador de Madariaga, un riconoscimento che testimonia la sua credibilità e autorevolezza. Negli ultimi anni è tornata a Madrid come conduttrice del telegiornale serale, ruolo che un tempo era stato anche di Letizia Ortiz, prima che diventasse regina.

Ora, dopo aver sostituito María Ocaña, abogada del Estado che ha lasciato per motivi personali e familiari, Marta Carazo affronta una sfida nuova: quella di diventare il braccio destro di Letizia di Spagna.

Getty Images

Il debutto accanto a Letizia di Spagna

La prima uscita ufficiale di Marta Carazo come nuova segretaria della regina Letizia è avvenuta a Torrelodones, durante l’inaugurazione del Centro culturale Paco de Lucía, dove la sovrana ha partecipato a un incontro sul tema Mujer, deporte y sociedad. Un’occasione simbolica, perché dedicata all’uguaglianza e all’empowerment femminile, temi cari a Letizia.

Carazo, elegante ma sobria, ha scelto un look discreto per non rubare la scena alla regina, mantenendo il profilo istituzionale che il nuovo ruolo richiede. Ha camminato al fianco di Letizia, sempre un passo indietro, e si è accomodata nelle file retrostanti durante il convegno, lasciando i posti immediatamente vicini alla sovrana alle guardie del corpo. Ai giornalisti ha confessato di sentirsi “bene, contenta”, ma anche un po’ emozionata nel trovarsi al centro dell’attenzione.

Un battesimo di fuoco, che anticipa mesi intensi: Marta Carazo accompagnerà la coppia reale nel viaggio di Stato in Egitto tra il 16 e il 19 settembre, subito dopo il 53° compleanno della regina. Poi arriveranno le celebrazioni per la Festa Nazionale del 12 ottobre, i Premios Princesa de Asturias, il discorso di Natale del re Felipe VI e la tradizionale Pascua Militar di inizio anno.

Il legame con la regina Letizia e il futuro a Palazzo

Non è un caso che a Zarzuela abbiano scelto una professionista come Marta Carazo per affiancare Letizia di Spagna in un momento tanto intenso. La loro storia si intreccia già dai tempi della TVE, quando entrambe erano volti noti del telegiornale. Oggi, a distanza di anni, si ritrovano in un rapporto nuovo: la regina come protagonista, Carazo come custode e organizzatrice dei suoi impegni.

Il lavoro di segretaria della regina, infatti, non è solo cerimoniale: significa gestire l’agenda, preparare i dossier, curare i rapporti con le istituzioni e con i media. Un incarico che richiede rigore e discrezione, qualità che Marta ha già dimostrato nel suo percorso giornalistico.

Sarà interessante vedere come evolverà la collaborazione tra Letizia e Marta. L’ex giornalista dovrà integrarsi in un team già consolidato e allo stesso tempo portare la sua esperienza nel mondo della comunicazione. In un autunno così denso di appuntamenti, il suo contributo sarà fondamentale per garantire che ogni evento si svolga senza intoppi.