Lutto per Camilla di Cornovaglia, il cugino Charles Villiers trovato senza vita

Camilla di Cornovaglia, moglie del Principe Carlo, è stata colpita da un improvviso lutto: il cugino Charles Villiers, aristocratico inglese noto soprattutto per le sue vicende familiari, è stato trovato senza vita in una camera d’hotel a Londra. La polizia non ritiene che ci sia nulla di sospetto nella sua morte, ma i giornali inglesi parlano di suicidio.

Della vita privata di Camilla, Duchessa di Cornovaglia, abbiamo sempre saputo molto poco, a parte ovviamente la tumultuosa storia d’amore con il Principe Carlo. Della futura consorte non conosciamo la famiglia, i suoi figli non appaiono mai in pubblico, e il suo ex marito è scomparso dai radar. Ma Camilla aveva un parente molto noto, per di più alle cronache inglesi: l’aristocratico Charles Villiers, figlio della cugina della mamma della Duchessa.

Charles e la sua ex moglie, Emme, sono stati protagonisti per ben 8 anni di una feroce battaglia legale, a seguito del loro divorzio, avvenuto nel 2014, che ha riempito le pagine dei rotocalchi inglesi. Infatti, la loro causa pare sia una delle più lunghe del Regno Unito, senza arrivare mai a un punto fermo. I due si contendono un patrimonio che negli ultimi anni è stato dilapidato dietro gli avvocati, e sembrerebbe che il cugino di Camilla si trovasse in pessime acque.

La notizia della sua morte, dunque, ha sconvolto gli inglesi, che si erano appassionati negli anni a questa faccenda: Charles Villiers è stato ritrovato morto, da una cameriera, in una camera d’albergo di Londra, dove si era recato, secondo i bene informati, per farsi seguire da un nuovo medico. L’uomo, infatti, in seguito alla lunga battaglia legale con l’ex moglie, soffriva di disturbi del sonno e della rabbia.

Alcuni giornali inglesi, dunque, titolano che si tratta di suicidio, dato che la Polizia non ha fornito una smentita a questa ipotesi o altre possibili cause della morte. La polizia ha archiviato il caso come “non sospetto”, dopo aver analizzato il fascicolo del coroner.

Le vicende legali di Charles Villiers

Tutto era iniziato nel 2012, quando Charles Villiers aveva accusato sua moglie Emme di infedeltà e persino di bigamia. L’aristocratico, infatti, sosteneva che la donna non avesse mai divorziato realmente dal precedente marito, ipotesi poi confutata dalle indagini della polizia.

Era seguito il divorzio, nel 2014, con una causa che si è conclusa solo con la sua morte. Il pomo della discordia era l’assegno milionario che Charles doveva sborsare mensilmente alla ex consorte. Per questo i due hanno cambiato ben 5 tribunali negli ultimi anni: infatti, in Scozia solitamente gli assegni degli alimenti devono essere versati solo per tre anni dopo il divorzio, in Inghilterra invece a vita.

Lo scorso mese il tribunale di Londra aveva sentenziato che il cugino di Camilla dovesse alla moglie oltre 3 milioni di sterline di arretrati, cifra della quale, come confermato dal legale dell’uomo, egli non disponeva. Si dice persino che nelle scorse settimane avesse dormito sul divano di alcuni amici, appena arrivato a Londra, prima di prendere la stanza nella quale è stato trovato senza vita.

La Duchessa Camilla per ora non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, e si è chiusa nel suo dolore per il tragico avvenimento.