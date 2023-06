Letizia di Spagna, top aderente (da 40 euro) e scarpe in corda da avere subito

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna riprende la sua agenda di lavoro e ancora una volta incanta col suo look perfetto. La Reina sceglie un outfit estivo tanto semplice quanto efficace, facilmente riproponibile: top in maglia di Massimo Dutti, pantaloni bianchi e scarpe in corda acquistabili online per 60 euro.

Letizia di Spagna, il look low cost dell’estate

Dopo averla vista con un magnifico abito nero che esalta la sua silhouette e dopo l’incontro con Rania di Giordania, Letizia di Spagna torna in pubblico per una giornata ricca di appuntamenti. La mole di lavoro è così tanta che lei e suo marito Felipe si divido i compiti. Il Re volta in Italia per incontrare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre la Reina resta in Spagna per salutare la nazionale femminile di calcio prima della partenza per Australia e Nuova Zelanda, dove giocheranno i Mondiali del 2023.

Dunque, Donna Letizia nella Ciudad del Fútbol per trascorre un po’ di tempo con le ragazze de La Roja e fare il tifo per loro. Per assistere al loro allenamento in una giornata molto calda, fare le foto di rito in campo e visitare gli spogliatoi, la Reina ha optato per un look casual, molto estivo.

Fonte: Getty Images

L’outfit, total white, ultima tendenza del suo guardaroba dopo il tailleur pantalone che ha indossato qualche giorno fa, si compone di un top aderente a costine, sbracciato per mettere in evidenza i bicipiti scolpiti e l’abbronzatura già perfetta, con scollo all’americana, firmato Massimo Dutti, il brand low cost più indossato da Sua Maestà. Appartiene alla collezione estiva dello scorso anno e costa poco meno di 40 euro, per la precisione 39,95 euro.

Letizia di Spagna, le scarpe in corda da acquistare subito

Letizia lo ha abbinato a dei pantaloni in cotone bianco, leggermente svasati, di Carolina Herrera che ha già indossato in altre occasioni. E per dare slancio alla figura opta per le espadrillas con zeppe in corda, color écru, firmate Macarena, che puoi acquistare anche online a partire da 60 euro.

Le scarpe in corda sono le calzature più portate dalla Reina in estate, naturalmente quando gli impegni di Corte glielo permettono. Sono molto amate anche da Kate Middleton, anche se la Regina Elisabetta le detestava e gliele ha più volte contestate. Senza successo però.

Fonte: Getty Images

Tornando al look di Letizia, la Regina lo impreziosisce con gli orecchini floreali in oro rosa e brillanti, di Golden & Roses, la coppia costa 2.630 euro circa. La moglie di Felipe, coi capelli lunghi lasciati ricadere sulle spalle, è in splendida forma e il suo outfit estivo non fa che esaltarne la bellezza senza tempo.

Fonte: Getty Images

Terminato l’incontro con le giocatrici, Donna Letizia ha proseguito i suoi impegni con una visita allo Student Residence, accompagnata dal Ministro della Scienza e dell’Innovazione, Diana Morant, che si è presentata con una mise simile a quella della Reina, anche se meno di classe.