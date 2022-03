Letizia di Spagna magnifica con l’abito in maglia aderente. Ma l’errore è fatale

Letizia di Spagna, il segreto delle scarpe con rialzo

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro presentandosi alla inaugurazione del Tour del Talento con un nuovo abito in maglia, firmato Galcon Studio, che le starebbe d’incanto, se non fosse per quell’errore di stile che rovina l’armonia a causa di un accessorio del tutto inutile.

Letizia di Spagna, il nuovo abito in saldo avvolgente

Dopo il look fucsia e la maglia dell’Ucraina, Letizia di Spagna dunque è volata a Malaga con suo marito Felipe per una serie di impegni istituzionali. Oltre a presenziare al debutto per il nuovo movimento che promuove il futuro dei giovani, ha anche assistito alla proclamazione del vincitore del Premio per le Arti e le Lettere, della Fondazione Principessa di Girona. Alcuni di questi riconoscimenti saranno consegnati il prossimo giugno a Barcellona e in quella occasione la Reina cederà il testimone alla figlia Leonor, patrona dell’evento.

Ma per il momento gli occhi sono tutti puntati su Donna Letizia che ha deciso di indossare un abito nuovo. Si tratta di un vestito in maglia, blu navy, con due maxi fiori bianchi speculari, sul corpetto. Il modello, creato da Galcon Studio, è minimal, a girocollo, con maniche lunghe fino ai polsi, e definisce perfettamente la silhouette sottile della Regina, creando un magnifico effetto avvolgente. È la seconda volta che Letizia si affida a questo brand con il quale ha debuttato lo scorso agosto alla cerimonia di chiusura dell’Atlàntida Mallorca Film Fest.

L’abito in maglia costava originariamente 229 euro ma ora è venduto in saldo a 148 euro. La Regina lo ha abbinato a una borsa bianca di Furla, modello Metropolis (155 euro) che appartiene al suo guardaroba dal 2018 e a un paio di décolletée in suede blu, di Magrit, che ormai può essere considerato il brand di calzature ufficiali di Donna Letizia. Molto interessante gli orecchini di Massimo Dutti, composti da cerchi placcati in oro giallo e una pietra tonda di howlite.

Letizia di Spagna, l’errore fatale della cintura

Fin qui l’outfit della Reina è perfetto, ma l’aggiunta di un accessorio superfluo ne ha rovinato l’insieme. Infatti, Letizia porta una sottile cintura in pelle blu con l’intenzione di esaltare il girovita sottile. Ma in questo modo spezza il disegno dei fiori dividendo in due il disegno e guastando così l’armonia dell’abito.