Letizia di Spagna sorprende, stile e comfort con i nuovi stivali da cowgirl

Fonte: Getty Images Letizia Di Spagna

Negli ultimi anni, Letizia di Spagna ha saputo evolvere il proprio stile, alternando capi eleganti e formali con scelte di moda più audaci e contemporanee. Recentemente, la Regina ha catturato l’attenzione con un nuovo look che unisce stile e comfort: i suoi nuovi stivali dal tocco “cowgirl” sono diventati subito il centro dell’attenzione e promettono di ispirare moltissime donne.

Letizia di Spagna, stile e funzionalità: gli stivali Lagoa di Unisa

Letizia di Spagna ha scelto un paio di stivali del marchio spagnolo Unisa, modello Lagoa, che rappresentano un perfetto equilibrio tra stile classico e tendenza. Questi stivali in pelle nera si distinguono per il tacco di 5,5 cm, un’altezza ideale per garantire comfort e stabilità senza rinunciare all’eleganza.

Il tocco cowboy, seppur delicato, emerge nella punta leggermente squadrata, che conferisce una nota moderna e versatile. Questo modello, pur richiamando lo stile cowboy, si inserisce in una linea sobria ed elegante, perfettamente in sintonia con l’immagine di Letizia, e rispecchia il suo approccio recente alla moda, che privilegia calzature più comode e tacchi bassi.

Fonte: Getty Images

Le Lagoa si sono dimostrate una scelta strategica e pratica, in grado di adattarsi a vari abbinamenti. Gli stivali, infatti, sono perfetti non solo con abiti come quello di COS, ma anche con outfit più casual e pantaloni. Questo modello è disponibile sia in nero, come quello scelto dalla Regina, sia in marrone, un colore che richiama ulteriormente l’ispirazione western e potrebbe diventare uno dei must-have di questa stagione.

Non è un caso, infatti, che Letizia abbia optato per queste calzature durante l’evento per il 25º anniversario della Fondazione Aequitas a Madrid, una celebrazione che ha richiesto ore di presenza e movimento.

Il viaggio epico della principessa Leonor

Ma l’attenzione non è solo per Letizia di Spagna: la principessa Leonor, con il suo percorso formativo, sta tracciando una strada altrettanto affascinante. L’erede al trono spagnolo, infatti, si prepara per un’avventura storica a bordo del leggendario veliero Juan Sebastián de Elcano.

Dopo un autunno ricco di impegni, tra l’ingresso ufficiale alla Scuola Navale di Marín e la celebrazione dei suoi 19 anni, la principessa Leonor si prepara a vivere un’esperienza che segnerà una tappa fondamentale nel suo percorso di formazione come futura regina di Spagna.

L’11 gennaio 2025, Leonor salperà a bordo del celebre veliero della Marina spagnola, il Juan Sebastián de Elcano, per una traversata di cinque mesi che la condurrà in otto paesi, tra cui Brasile, Uruguay, Cile, Panama, e gli Stati Uniti, per un totale di 17.000 miglia nautiche. Questa crociera di istruzione le permetterà di mettersi alla prova in un ambiente di convivenza intensa, accanto a 75 altri guardiamarina, sotto la guida esperta del comandante Luis Carreras-Presas.

Oltre ad essere una crociera di istruzione, questa traversata rappresenta anche una missione diplomatica. Il Juan Sebastián de Elcano è una vera e propria ambasciata galleggiante per la Spagna, contribuendo a rafforzare i rapporti tra la nazione e i paesi visitati, e a promuovere l’immagine della Spagna all’estero. A bordo, Leonor sarà semplicemente la “guardiamarina Borbón Ortiz”, ma appena metterà piede a terra sarà trattata con tutti gli onori riservati ad un membro della famiglia reale.