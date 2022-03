Letizia di Spagna, i pantaloni a super vita alta effetto pancia piatta

Letizia di Spagna, spunta un appuntamento imprevisto. E per l’occasione rinuncia ai tacchi

Letizia di Spagna torna ai suoi impegni ordinari e partecipa a Guadalajara alla consegna dei Premi per l’Innovazione e il Design, sfoggiando un outfit bianco e nero, firmato Carolina Herrera, di estrema eleganza che ha in più il pregio di presentare un originale paio di pantaloni a vita molto alta, dall’effetto pancia piatta.

Nelle sue recenti uscite pubbliche, Letizia di Spagna ha voluto mantenere un profilo sobrio, presentando non solo look semplici ma riciclati. Emblematica per tutti la famosa longuette celeste di Hugo Boss, che la Reina condivide con altre teste coronate e che in un certo senso ha perfino stancato per le numerose volte che l’ha indossata.

Letizia di Spagna, la camicia oversize di Carolina Herrera

In ogni caso, anche per la seconda tappa del suo Tour del Talento, Donna Letizia ha optato per un altro pezzo forte del suo guardaroba, la camicetta oversize, in seta bianca, di Carolina Herrera. Si tratta di una blusa molto raffinata con collo alla coreana, ampie maniche lunghe a sbuffo che presentano degli inserti trasparenti di pizzo bianco.

Letizia debuttò con questo capo nel 2017 in occasione del 10° anniversario della BBVA Microfinance Foundation a Madrid. Dopo due anni, nel 2019, l’ha indossata nuovamente durante il viaggio di Stato in Corea del Sud. Entrambe le volte l’abbinò a una gonna in pelle marrone (la stessa di Meghan Markle) e décolletée coordinate.

Trascorsi altri tre anni, la moglie di Felipe, che è la vera Regina del riciclo, ha pensato di recuperarla per creare un look molto originale, il migliore che ha realizzato indossando questa camicia che quindi, a conti fatti, è un acquisto di almeno 5 anni fa.

Letizia di Spagna, i pantaloni effetto pancia piatta

La Reina Letizia dunque la rinnova abbinandola a dei magnifici pantaloni neri, a gamba larga, con vita altissima, a fusciacca, dall’effetto pancia piatta. Il modello sembra ispirato alla taleguilla, i pantaloni dei toreri, anche se in quel caso sono molto aderenti, mentre quelli di Letizia, firmati Carolina Herrera, sono morbidi sulle gambe.

Completano il look un paio di ankle boots in pelle nera col tacco sottile di Hugo Boss. Per non spezzare il bianco-nero dell’outfit, Letizia sceglie i suoi orecchini geometrici in brillanti realizzati da Golden and Roses, oltre all’immancabile anello di Karen Hallam. Nonostante la giornata piovosa, la Reina lascia i capelli sciolti in una cascata di boccoli e per non bagnarsi si protegge con un ombrello nero che regge da sé.