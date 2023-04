Letizia di Spagna, gonna in pelle avvolgente e spacco proibito

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, la passione per gli abiti in pelle

Letizia di Spagna torna al lavoro con suo marito Felipe e sfoggia un nuovo look corallo che punta su due sue grandi passioni: la pelle e gli spacchi vertiginosi che a 50 anni può permettersi alla grande. L’outfit è firmato Hugo Boss ma non tutto è perfetto.

Dopo l’abito a fiori dai colori energetici del brand spagnolo Cayro indossato a Cordoba, Letizia di Spagna ci delizia con un’altra mise nuova in occasione della consegna dei National Sports Awards 2021 che si è tenuta a Palazzo Reale a Madrid. L’evento riconosce il lavoro e il talento degli atleti spagnoli che ricevono i premi intitolati alle Loro Maestà, ossia il Premio Letizia di Spagna e il Premio Felipe di Spagna.

Letizia di Spagna, la gonna in pelle di Hugo Boss

Per l’occasione la Regina ha optato per un nuovo look all’insegna della primavera. Ha scelto infatti un completo corallo, la giusta via di mezzo tra il rosa per il quale ha sviluppato una certa attrazione e il rosso, il suo colore per eccellenza.

L’outfit di Donna Letizia è interamente firmato Hugo Boss, il brand tedesco che preferisce e che sceglie in diversi appuntamenti formali. Questa volta l’ensemble è formato da una camicia in seta elastica a maniche lunghe, sulle quali vi è una cucitura arricciata, che lei porta arrotolate fino ai gomiti.

Fonte: Getty Images

La Reina la abbina a una longuette in pelle rosa corallo, molto aderente, che esalta la sua figura scolpita dal ferreo allenamento. La gonna presenta un profondo spacco laterale che, oltre a facilitare il movimento, svela le gambe nude ben al di sopra del ginocchio. Il modello si chiama Setora e costa 399 euro, ma adesso è acquistabile in saldo per 340 euro.

Come è noto Letizia ama molto la pelle e possiede nel suo armadio diversi capi che spaziano dalle giacche ai pantaloni. Ma la sua passione particolare è rivolta alle gonne in pelle, specialmente ai tubini. Come la gonna di corallo, possiede diverse longuette simili, la maggior parte firmate Hugo Boss. Tra queste la famosa gonna, di cui la Reina ha sia la versione rossa che nera, che possiede anche Meghan Markle in verde bosco e bordeaux.

Letizia di Spagna, scarpe nude e orecchini low cost

Letizia rende ancora più seducente il suo look corallo con delle slingback effetto nude, firmate Carolina Herrera, che slanciano ulteriormente la figura mettendo sempre più in primo piano le gambe, specialmente quando la Reina attraversa il salone del Palazzo per la consegna dei Premi.

Come nel suo stile i gioielli sono ridotti all’essenziale, ossia a un paio di orecchini a cerchio creati da Nydia che costano 79,95 euro e il suo anello ispirato a Dante di Coreterno, da 975 euro, diventato il suo nuovo amuleto.

Fonte: Getty Images

Il look di Donna Letizia ottiene un grande successo. In particolar modo suscita sui social grande ammirazione la gonna di Hugo Boss che lei indossa magnificamente sfoggiando delle gambe perfette a 50 anni, da fare invidia a molte donne. Ma quello che non convince del tutto è l’insistenza sul color corallo che forse dà troppo nell’occhio in un look monocolore.