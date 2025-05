Letizia di Spagna, l’ex amante racconta i loro incontri. Ma lei spopola con Felipe

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è di nuovo al centro del gossip per colpa delle rivelazioni di un altro ex amante che ha deciso di svelare proprio ora alcuni dettagli piccanti della loro relazione.

Letizia di Spagna, le rivelazioni dell’amante

Mentre Letizia di Spagna e Felipe erano in visita a Guadalupe, l’ex collega della Reina, Jim Russo, ha rivelato alcuni dettagli non proprio lusinghieri della relazione che i due avrebbero avuto.

All’epoca Letizia stava svolgendo il suo tirocinio da giornalista presso l’agenzia giornalistica EFE, dove ha conosciuto Jim Russo. Lei era già sposata con il professor Alonso Guerrero, ma questo non le avrebbe impedito di intrattenere una relazione extra coniugale con il collega. Non solo Letizia avrebbe tradito il marito, ma addirittura lo avrebbe fatto per interessi professionali, almeno così racconta Russo.

La relazione tra la Regina e l’ex collega si sarebbe svolta quando lei aveva poco più di 20 anni. Secondo le dichiarazioni di Russo, raccolte dal giornalista Antonio Montero, gli incontri si sarebbero svolti in diversi luoghi discreti di Madrid, come l’ Holiday Inn, oltre che in appartamenti in affitto, particolarmente amati per i loro incontri clandestini.

Russo ha rivelato anche che nel periodo in cui erano amanti, avevano fatto due viaggi insieme, uno in Messico e l’altro a Las Vegas, ma anche dichiarato che dietro a questa storia non ci sarebbe stato l’amore, almeno da parte di Letizia, ma un interesse professionale. In buona sostanza, la Reina si sarebbe concessa per fare carriera.

Russo sostiene che Letizia lo abbia ricattato emotivamente, insinuando che avrebbe posto fine alla relazione se lui non avesse acconsentito alle sue richieste, cioè di mettere una buona parola per lei coi dirigenti. Questa manovra le ha permesso di ottenere migliori opportunità e di rafforzare il suo curriculum di giornalista.

Russo ha poi concluso definendo il comportamento di Letizia “parassitario”. Ma in molti, oltre a mettere in dubbio la veridicità delle rivelazioni, si chiedono perché Russo abbia deciso di parlare proprio adesso, dopo trent’anni dalla fine della loro relazione. In effetti, è sembrata una mossa dell’ex collega di Letizia per monetizzare, approfittando del clamore suscitato dall’ex cognato della Regina, Jaime del Burgo, che aveva svelato la loro relazione mentre Letizia era già sposata con Felipe.

Letizia di Spagna spopola

Intanto, mentre gli ex amanti di Letizia fanno la fila per diffamarla e ottenere forse un po’ di notorietà, la Reina trionfa a Guadalupe dove si è recata con suo marito. L’ultima volta che la coppia aveva visitato il Monastero Reale di Santa María de Guadalupe era il 2004 ed erano Principe e Principessa delle Asturie.

Per questo in un messaggio congiunto, Letizia e Felipe hanno dichiarato: “Siamo lieti di vedere per la prima volta il Comune e il suo Monastero Reale di Santa María de Guadalupe in veste di Re e Regina di Spagna . Ricordiamo con orgoglio ed emozione la sua importanza per la storia della Spagna, per la comunità ispanica e per il suo legame con la Corona. Grazie per la vostra calorosa accoglienza”.