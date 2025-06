Lady Diana, la triste lettera scritta due giorni dopo le nozze

Fonte: IPA Lady Diana e Re Carlo, all'epoca Principe del Galles

Parte della vita di Lady Diana è all’asta: spaccati sinceri di quella che era l’esistenza della Principessa del Galles. E all’asta si trova anche la lettera che aveva scritto a mano dopo appena due giorni dalle nozze: all’epoca, la Principessa viveva a Buckingham Palace. Da giovane ragazza si stava per trasformare in un membro della Famiglia Reale. Stava per iniziare il suo percorso da futura Regina.

Lady Diana, la lettera scritta dopo le nozze con Carlo

In tutti questi anni dalla scomparsa di Lady Diana, la Principessa del Popolo, abbiamo scoperto – e, forse, troppo – molto della sua esistenza, dei suoi dolori, di quelle piccole felicità, ma anche di tante delusioni legate proprio al suo rapporto tormentato con Carlo, oggi Re. Oggi, alcuni dei suoi oggetti sono all’asta, una collezione che comprende più di 300 pezzi, tra cui una lettera, scritta a mano, a pochi giorni dalle nozze, quello stesso matrimonio seguito da 750 milioni di persone in tutto il mondo.

A People, è Martin Nolan a svelare di più su questo pezzo, tra i suoi preferiti. “È successo un paio di giorni dopo il suo matrimonio. Viveva a Buckingham Palace mentre si stava trasformando da persona normale a membro della Famiglia Reale e futura Regina. Quindi ha dovuto imparare dalla Regina Madre e dalla Regina a fare la riverenza e tutto il resto. Ma si è divertita con Mark Simpson, il cameriere. E aveva più o meno la sua stessa età, un po’ più grande di lei. E qui parla di quanto si sentisse sola quando era a Palazzo“.

Il testo della lettera

“Caro Mark, volevo solo ringraziarti per tutta la gentilezza e la pazienza che hai dimostrato nei miei confronti da quando mi sono trasferita. La tua compagnia ha reso il mio soggiorno molto più semplice, dato che ero così terribilmente sola, e ci siamo fatte così tante risate che non ti ringrazierò mai abbastanza. Spero che tu abbia potuto goderti mercoledì e che ti sia piaciuto il mio vestito. Domani parto per Britannia, con tutti quegli uomini in giro. Dovrò tenere d’occhio Evelyn! La cattiva notizia è che non ho mangiato cereali – singhiozzo. Come farò senza le mie ciotole di cereali… Un grande grazie per essere to stesso – Con affetto, Diana”.

La solitudine è un aspetto che, purtroppo, conosciamo della vita di Lady Diana: in quella lettera, quasi come un presagio, c’è in effetti un sentimento che alla fine l’accompagnerà per sempre, fino alla fine dei suoi giorni. Da fuori, le persone vedevano la realizzazione del vero amore: un Principe e una Principessa, i futuri Re e Regina d’Inghilterra. Dietro, si stava consumando una tragedia. Diana, che si sentiva prigioniera in quel Palazzo dorato in cui c’era tutto e niente allo stesso tempo, in un ossimoro esistenziale, progettava la fuga. In una delle rivelazioni condivise da Andrew Morton, suo biografo, la Principessa aveva confessato di volersi rifare una vita, e proprio in America. Dove oggi c’è il Principe Harry, il suo adorato figlio: una scelta che lo ha allontanato da suo padre Carlo.