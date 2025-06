Lady Diana e i cappotti scomparsi: 28 anni dopo spunta un altro segreto

Svelato il sorprendente motivo per cui i cappotti eleganti e raffinati di Lady D non sono mai stati messi all'asta fino ad oggi

Le aste di oggetti appartenuti a Lady Diana continuano a suscitare grande interesse ancora oggi. I suoi abiti, gioielli e accessori hanno raggiunto prezzi astronomici ma alcuni capi sono sempre rimasti nascosti: i suoi cappotti. Il motivo è un gesto privato e caritatevole, ben lontano da qualsiasi esposizione pubblica.

Che fine hanno fatto i cappotti di Lady Diana

Secondo Martin Nolan, co-fondatore e CEO di Julien’s Auctions che sta lavorando alla nuova asta sui capi della defunta Principessa del Galles, Lady Diana era solita donare i suoi cappotti ai più bisognosi. Un’usanza poco conosciuta fino ad ora ma profondamente significativa.

Secondo quanto dichiarato in esclusiva da Nolan a People, durante i mesi più freddi di Londra, l’ex moglie di Re Carlo chiedeva al suo staff di girare per la città alla ricerca di senzatetto a cui consegnare cappotti.

“Grazie a questo, abbiamo imparato quanto Diana fosse generosa, sempre pronta a regalare cose. E nessuno dei suoi cappotti è mai stato messo all’asta, perché era solita chiedere al suo maggiordomo, al suo staff o ai suoi amici di guidare per Londra a gennaio o febbraio, nel gelo”, ha rivelato Nolan.

“Trovava i senzatetto e dava loro i suoi cappotti. Era così, senza fare spettacoli o altro”. Questo gesto spiega perché, nonostante oltre 300 pezzi del suo guardaroba facciano parte della nuova asta Princess Diana’s Style & A Royal Collection, presentata da Julien’s Auctions, nessun cappotto sia presente.

Questa collezione comprende abiti da sera, accessori e altri effetti personali appartenuti alla madre di William e Harry. L’evento, il cui inizio è fissato a Beverly Hills il prossimo 26 giugno, presenterà più di 300 oggetti personali della Principessa Diana, rendendola una delle più grandi aste mai legate alla sua eredità.

Ogni capo e accessorio scelto per questa occasione riflette i momenti chiave della vita pubblica e privata della Spencer, offrendo sia agli esperti di moda che agli ammiratori uno sguardo diretto sul suo stile e sulla sua storia.

Oltre all’interesse commerciale, l’asta rafforza la portata globale di Diana, poiché lei utilizzava la sua immagine non solo come espressione personale di eleganza, ma anche come veicolo per cause benefiche.

Tra i pezzi più ambiti dell’asta c’è la borsa Lady Dior, la cui origine è direttamente legata a Diana. Durante una visita in Francia nel 1995, la first lady francese Bernadette Chirac regalò alla nuora della Regina Elisabetta una borsa Dior, inizialmente conosciuta come Chouchou.

La fama di Diana e la popolarità di questo accessorio spinsero la nota maison francese a rinominare il modello Lady Dior in suo onore.

Questa borsa, indossata da Diana in diverse occasioni, è diventata uno degli oggetti più ricercati. Potrebbe essere venduto all’asta per una cifra compresa tra i 20.000 e i 40.000 dollari, anche se gli esperti prevedono che il prezzo finale potrebbe essere molto più alto.

Diana ha sempre sostenuto la moda britannica: ha lavorato a stretto contatto con la direttrice di British Vogue, Anna Harvey, e ha dato priorità agli stilisti britannici emergenti. Tuttavia, il suo status globale l’ha portata a includere nel suo guardaroba rinomati marchi internazionali come Chanel, Dior, Givenchy e Versace, riflettendo la sua crescita come icona internazionale e il suo ruolo diplomatico attraverso la moda.

La nobile eredità di Lady Diana

Ma Diana non era solo una figura di spicco nel mondo della moda: era anche una donna che usava la sua posizione per fare la differenza nella vita degli altri. La sua decisione di donare i suoi cappotti ai senzatetto è una testimonianza della sua empatia e del suo desiderio di aiutare in modo diretto e significativo.

Questo atto di generosità evidenzia inoltre come Diana considerava il suo ruolo nella società. Al di là delle apparenze e del protocollo reale, cercava di entrare in contatto con le persone in modo autentico. La sua scelta di donare cappotti, indubbiamente uno dei capi essenziali nella stagione invernale, dimostra la sua comprensione dei bisogni primari e la sua volontà di dare il proprio contributo.