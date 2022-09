Kate Middleton visibilmente stanca: non ce la fa più

Fonte: Getty Images Corteo funebre ad alta tensione: le lacrime di Harry per la Regina

Kate Middleton ha accompagnato suo marito William a Sandringham per incontrare i sudditi e sostenerli nel loro dolore per la perdita della Regina Elisabetta. La Principessa del Galles in lutto è apparsa molto stanca e tirata in volto e ha confessato che non ce la fa più a leggere i messaggi, altrimenti non riuscirà a trattenere le lacrime. E intanto omaggia la Sovrana scomparsa indossando i suoi orecchini.

Kate Middleton, perché è a Sandringham

Kate Middleton mantiene fede alla sua agenda di impegni in questi giorni così intensi, segnati da funzioni religiose, cerimonie di commemorazione e incontri per ricordare e onorare la memoria di Elisabetta II. Dopo aver partecipato al corteo funebre in Westminster Hall e dopo aver offerto una cena privata a Harry, che proprio il 15 settembre compie 38 anni, e Meghan Markle, la Principessa del Galles ha accompagnato William a Sandringham, la residenza di Sua Maestà dove di solito trascorreva le feste natalizie con la famiglia.

Kate Middleton, il prezioso omaggio alla Regina Elisabetta

Come stabilito dal dress code, Kate mantiene il lutto e si è presentata con un look totalmente nero. Ha indossato un lungo cappotto sopra un semplice abito, calze nere, le décolletée di Gianvito Rossi e una borsa con manico, firmata Grace Han, un marchio prestigioso di accessori. Al collo una catenina con un crocefisso in oro bianco e poi gli orecchini di perle e diamanti che sono un omaggio alla Regina scomparsa e che ha indossato più volte negli anni ma specialmente in questi giorni di lutto.

Fonte: Getty Images

È un momento molto intenso per William e Kate, in particolare quest’ultima che è apparsa molto stanca e tirata in viso. Il suo ruolo sta crescendo visibilmente all’interno della Monarchia e sempre più suo marito ha bisogno di lei, ora che il successore diretto al trono britannico. Oltre al peso dei doveri pubblici, c’è anche un profondo dolore che grava su di lei e che naturalmente condivide con tutta la Famiglia Reale per la morte della Regina che, nonostante l’età avanzata, è sempre stata la guida e il perno della Monarchia.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, stanca ed esausta

Lady Middleton non ha nascosto la sua commozione e anche la sua prostrazione alla gente che è accorsa a rende omaggio alla Sovrana. Il Daily Mail riporta la testimonianza di una donna che ha parlato direttamente con lei. Fran Morgan, 62 anni, ha avuto modo di scambiare qualche battuta con Kate. “Ha detto che non poteva credere a quanti biglietti e fiori ci fossero. Ma ha anche detto che non riusciva a leggerli tutti perché altrimenti sarebbe scoppiata a piangere“. Anche William ha confessato di essere “sopraffatto” dal sostegno ricevuto.

Mentre William e Kate si sono recati a Sandringham, la Principessa Anna è volata a Glasgow e Sophie del Wessex a Manchester. Re Carlo III e Camilla si sono ritirati nella loro tenuta di Highgrove nel Gloucestershire per un giorno di riposo.