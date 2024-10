Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha fatto una scelta negli ultimi mesi. Una decisione che ha in parte cambiato la sua vita, la sua prospettiva, e che l’ha avvicinata molto ai luoghi in cui è cresciuta la mamma del Principe William, Lady Diana. Da quando sono diventati il Principe e la Principessa del Galles, per Kate e William nulla è affidato al caso: ogni video e foto che hanno condiviso dopo l’annuncio del cancro è stato studiato. Sì, persino quel “piccolo” – ma grande – errore compiuto con la famosa foto ritoccata, che alla fine li ha costretti a rivelare quanto stava accadendo.

Kate Middleton, la decisione che ha cambiato tutto

La scelta è ormai chiara: Kate Middleton e il Principe William sono molto distanti da quell’idea di Monarchia a cui siamo stati abituati con la Regina Elisabetta. Se il Regno di Carlo, che ha atteso per decenni di salire al Trono – l’Eterno Principe, così era chiamato – è definito di transizione, è in Kate e William che la Monarchia ripone le sue più ferme speranze. Ma, nonostante la costante esposizione pubblica, la coppia ha scelto un luogo per risiedere stabilmente, dove rifugiarsi e ricreare quella stessa atmosfera che una persona ha vissuto ben prima di loro: Lady Diana.

A Sandringham, nella contea di Norfolk, lì dove Diana è nata e cresciuta, anche Kate e William stanno ritrovando se stessi, passo dopo passo, insieme, come una delle coppie più solide che la Monarchia abbia mai avuto: ai loro figli, George – il futuro Re – Charlotte e Louis, stanno regalando qualcosa che rimarrà per sempre. Tante sono state le case in cui hanno vissuto negli anni, da quando si sono sposati nell’aprile del 2011, dall’appartamento nel parco di Kensington Palace all’Adelaide Cottage nel parco di Windsor, per essere più vicini alla Regina Elisabetta nei suoi ultimi anni di vita. Ma ad avere un posto speciale nel cuore della Principessa è la residenza di campagna di Anmer Hall.

La Principessa del Galles torna in ospedale

Ed è ad Anmer Hall che si è rifugiata per ricaricarsi, affrontare il percorso contro il cancro e terminare la chemioterapia preventiva. Secondo Marca, la Principessa deve però tornare in ospedale questa settimana per sottoporsi a un regolare controllo. Nulla di preoccupante: Kate è tornata, ha preso parte ad alcuni impegni, tra cui l’abbraccio con Liz Hatton, l’adolescente malata di cancro: l’incontro si è tenuto a Windsor il 2 ottobre.

Re Carlo, invece, ha sospeso il trattamento oncologico, per via del suo fitto programma: non parteciperà, invece, al vertice sul cambiamento climatico COP29, secondo fonti vicine a Buckingham Palace. Una decisione di certo non facile per il Re, che tiene molto alla questione ambientale. La Principessa, invece, si sente meglio del previsto, stando a quanto riportato da Marca, ma non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia e metterà sempre la sua famiglia al primo posto. Nel Norfolk, in quel luogo dove il Principe e la Principessa hanno combattuto e sofferto insieme, ma anche amato: lì dove sono lontani da tutti e dove, protocollo permettendo, possono essere ancora una volta Kate e William.