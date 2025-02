Fatti e non abiti, questo è ciò di cui Kate Middleton vorrebbe sentir parlare, quando si fa riferimento alla sua persona: il suo blazer color cioccolato, però, è già sold out

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton vorrebbe spostare l’attenzione del pubblico dal suo aspetto alle azioni che compie. Le luci dovrebbero essere rivolte sulle sue azioni, dunque, non gli outfit che sceglie giorno dopo giorno, soprattutto in occasioni ufficiali. Un desiderio però del tutto inascoltato, a quanto dicono i numeri delle vendite.

Il look di Kate fa guadagnare

Le scelte di Kate Middleton in fatto di outfit sono sempre molto discusse (in senso positivo). Al di là dell’apprezzamento del suo gusto, infatti, ad attirare l’attenzione è generalmente la sua capacità di alternare e combinare abiti e accessori di vari prezzi e tipologie.

Tutto ciò ha reso possibile a tutte le classi di tentare di imitarla. Una manna per le vendite e il settore. Ancora una volta qualcosa indossato di recente dalla principessa è andato sold out in un lampo. Si tratta del blazer scelto per un impegno alla National Portrait Gallery questa settimana.

In poche ore non ce n’erano più trace online. Si è unita agli alunni della All Souls CE Primary School di Marylebone. Una gita per la quale è anche salita sul bus con i bambini.

Paparazzi e ammiratori l’hanno apprezzata con indosso un blazer The Founder di Petar Petrov, dal valore di 1.163 sterline (1.400 euro, circa), color cioccolato. Poggiato su un maglione di lana nero a collo alto. Look completato da pantaloni Jigsaw gessati, dal costo di 220 sterline (264 euro, circa).

Fonte: IPA

La giacca è uno dei suoi ultimi acquisti, rientrante nella collezione Autunno-Inverno 2024. In poche ore, come detto, i fan hanno fatto sparire ogni scora dai magazzini. È esattamente ciò che la principessa voleva evitare, l’ormai famoso “effetto Kate”.

Qualora anche voi desideraste ignorare il volere della futura regina, sappiate che lo stilista Petar Petrov ha annunciato di star rifornendo il proprio store di tutte le taglie. Non aspettatevi però degli sconti sulla merce, anzi.

Il desiderio di Kate

Ovviamente la principessa non ha tenuto una conferenza stampa in merito. Non ha neanche rilasciato un’intervista e concesso alcune battute sul tema. Sappiamo qual è la sua volontà tramite una fonte di Kensington Palace, che ha parlato al Sunday Times.

Di fatto non verranno più rilasciati dettagli ufficiali sugli abiti indossati da Kate Middleton: “È assolutamente convinta che il suo lavoro pubblico non riguardi cosa indossa. Vuole che l’attenzione sia concentrata sulle questioni davvero importanti, le persone e le cause che le stanno a cuore. Esisterà sempre un apprezzamento per ciò che indossa e lei lo capisce. Ma dobbiamo sempre dire ufficialmente cosa indossa? No. Lo stile c’è, ma è una questione di sostanza”.