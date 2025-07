Kate Middleton, Wimbledon attende la sua madrina: le regole ferree della Royal Box

IPA Kate Middleton sarà a Wimbledon? Probabilmente. Dovrà però rispettare delle regole

Il torneo di Wimbledon, il più famoso al mondo nel mondo del tennis, ha avuto inizio ed è anzi entrato ormai nel vivo. In tanti attendono la presenza della Principessa Kate Middleton, che è madrina della manifestazione.

Considerando il suo stato di salute, i dubbi non mancano. Tutto però dovrebbe procedere come da programma. L’apparizione ci sarà e anzi è in programma una sorta di prova generale. Una visita di Stato che vedrà proprio Kate e William avere un ruolo cruciale. Ennesima prova di come ormai l’amata Principessa possa tornare pienamente a una gestione del proprio calendario ufficiale.

Kate Middleton a Wimbledon

L’assenza della Principessa Kate Middleton al Royal Ascot nelle scorse settimane ha fatto temere un suo passo indietro a Wimbledon. Ha sostenuto un periodo colmo di impegni e sarebbe normale prendersi una pausa.

Il suo riprendere fiato, però, non durerà molto, considerando la visita di Stato in programma. Difficile pensare, dunque, che il celebre torneo di tennis possa sfuggire dal suo calendario. Si tratta inoltre di un momento speciale da vivere in famiglia, oltre che un’apparizione pubblica attesa. Lo scorso anno, infatti, partecipò al fianco della figlia Charlotte, con tanto di standing ovation.

C’è tempo fino al 13 luglio e, dopo il prossimo e gravoso impegno governativo, sarà probabilmente di ritorno al Centre Court, anche se magari soltanto per la finale.

Le regole della Royal Box

A Wimbledon esiste una vera e propria Royal Box. Sarebbe impensabile, del resto, che la Famiglia Reale si accomodasse insieme al pubblico “regolare”. Proviamo però a dare uno sguardo approfondito a questo spazio.

Si parla di un totale di 74 posti, riservati ai Reali ma non solo. In linea generale le sedute sono dedicate a personaggi in vista, come politici, potenti e Vip. Non si tratta affatto di una novità degli ultimi anni, anzi. La Royal Box esiste infatti dal 1922.

Oltre a Kate Middleton, siedono regolarmente:

membri delle Famiglie Reali straniere,

capi di governo;

star dello sport;

star del cinema;

partner commerciali del torneo;

esponenti delle forze armate britanniche;

media.

È lì che indugiano le telecamere, a caccia di volti noti. È bene sottolineare, però, come non basti la popolarità per accomodarsi. Non ci si può presentare e pretendere un posto. Occorre infatti ricevere un invito ufficiale, che viene distribuito dal presidente dell’All England Club. Il tutto avviene sulla base delle proposte del Comitato Organizzativo e della Lawn Tennis Association.

Negli anni non sono mancati poi dei rifiuti eccellenti, considerando le regole ferree. Grande attenzione dev’essere posta sul dress code, che si intende accomodarsi nella Royal Box. Sono obbligatori abiti eleganti e, in assenza di tali, nel 2023 venne “rimbalzato” Lewis Hamilton, celebre campione di Formula 1.

Un obbligo dal quale non risultano esentati neanche i reali più piccoli. Il Principe George, infatti, dovette indossare giacca e cravatta, nonostante il gran caldo, al suo primo Wimbledon da spettatore nel 2022. Alle regole si aggiunge poi la richiesta alle donne di non indossare cappelli voluminosi, così da non ostacolare la visuale altrui. Si ricorda, però, che in passato la norma era stata ignorata da Kate e Meghan Markle, che sfruttarono i cappelli per ripararsi un po’ dal sole.