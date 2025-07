IPA Kate Middleton, il soprannome ricevuto dagli amici di William

É sempre interessante gettare lo sguardo al di là dell’immagine pubblica della Famiglia Reale. Si ha così la chance di apprezzare un “backstage” ben più normale e comune di quello che si potrebbe immaginare.

Basti pensare alla grande rete di soprannomi che i vari membri utilizzato tra loro, in privato. Una consuetudine curiosa e molto tenera, che vede ora coinvolti anche i piccoli di casa, ovvero i figli di Kate e William. Parlando proprio della Principessa, di recente è stato svelato un nomignolo datole dagli amici del marito.

I soprannomi della Famiglia Reale

Sono svariati i soprannomi utilizzati costantemente, nel privato, da parte dei membri della Famiglia Reale, come detto. Di certo i titoli ufficiali vengono lasciati agli esterni, a prescindere dal blasone. Tra loro c’è tutt’altro legame, ovviamente, e la consuetudine dei nomignoli è ormai regola.

Basti pensare al fatto che il Principe George ha un appellativo per suo nonno, Re Carlo III. Per tutti è il sovrano ma per lui è semplicemente “Grandpa Wales”. Restando su questo ramo dell’albero genealogico, voci di corridoio giurano di conoscere i nomi che Re e Regina utilizzano vicendevolmente: Fred e Gladys. Il motivo? Si tratta di un riferimento a una vecchia commedia radiofonica della Bbc.

Tornando indietro nel tempo, invece, era ben noto il soprannome che nipoti, figlio e chiunque rientrasse nelle sue grazie usava per la compianta Regina Elisabetta: Lilibet. I più attenti però conoscevano di certo questa usanza, considerando anche il primo nome scelto per la figlioletta di Harry e Meghan Markle (il secondo è Diana).

Il soprannome dei Middleton

Uno dei soprannomi più curiosi e difficili da interpretare è quello che aleggia sulla testa dell’amatissima Principessa Kate. L’ideazione è frutto dell’inventiva di un gruppo di amici di William. Il tutto risale al tempo in cui i due erano semplicemente fidanzati e, a dire il vero, il nomignolo riguarda l’intera famiglia: The OM Middletons.

Ne ha parlato la giornalista Katie Nicholl nel suo libro The Making Of A Royal Romance. Un testo che mira a ricostruire nel dettaglio gli anni del fidanzamento tra William e Kate. Gli amici dell’erede al trono erano ben consapevoli dell’affiatamento tra Kate e la sua famiglia.

Per questo avevano iniziato a chiamarlo “OM”, che è un acronimo che sta per On Masse, ovvero tutti insieme. Un modo ironico per sottolineare quanto i Middleton fossero uniti. In pratica un gruppo inseparabile, i cui membri sono sempre pronti gli uni per gli altri.

Del resto uno dei punti di forza di Kate è sempre stata la sua famiglia, tanto da colpire William. Il Principe è infatti cresciuto in un ambiente molto più frammentato. I Middleton erano la rete di sicurezza di Kate, e col tempo lo sono in parte diventati anche per lui.