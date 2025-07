Kate Middleton, coinvolta nello scandalo degli incontri da 23mila euro

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono stati coinvolti loro malgrado nello scandalo degli incontri privati a 27.362 dollari, circa 23mila euro l’uno. È persino intervenuto Kensington Palace per fare chiarezza, dichiarando la totale estraneità alla truffa.

Kate Middleton, lo scandalo degli incontri privati

Mentre si attende con trepidazione il ritorno in pubblico di Kate Middleton a Wimbledon, la Principessa del Galles è al centro di uno scandalo dove lei e William sono le vittime indirette. Non si tratta di protocolli infranti o di look sbagliati, la questione è molto più grave e appare come una vera e propria truffa.

L’evento sportivo chiamato in causa non è Wimbledon, ma la partita di polo che ogni anno William gioca per beneficienza.

Il Sunday Times ha riportato che la milionaria Minerva Mondejar Steiner, la cui Mondejar Gallery era stata uno degli sponsor della William’s Royal Charity Polo Cup, avrebbe cercato di offrire incontri privati con il Principe e la Principessa del Galles in cambio di generose donazioni.

A prova di queste affermazioni, è stato pubblicato lo screenshot di una mail dove si proponeva un incontro privato con William e Kate per 27.362 dollari (circa 23mila euro). L’offerta era legata a un invito alla Royal Charity Polo Cup, prevista per venerdì 11 luglio a Windsor.

Nel testo della mail si legge: “Come mecenati della Fondazione Mondéjar, siete invitati a sostenere il loro lavoro filantropico attraverso una donazione benefica, in cambio della quale sarete i benvenuti a questo prestigioso evento. Ospitato dai membri della Famiglia Reale Britannica e sostenuto dalla Fondazione Mondéjar, questo evento altamente esclusivo riunisce personalità di spicco della filantropia, della moda, dell’arte e della cultura per una giornata davvero indimenticabile”.

A seconda della generosità della donazione, nella mail vengono elencati diversi benefici, da “champagne a volontà” a “partite di polo vip in un ambiente intimo. Con un contributo di oltre 27mila dollari sarebbe stato possibile anche un incontro privato con William e Kate. Mentre Per circa 68.406 dollari si sarebbero acquistati due biglietti vip e l’accesso alla Famiglia Reale.

Kate Middleton, interviene il Palazzo

Ovviamente William e Kate sono totalmente estranei alla vicenda e sono stati coinvolti loro malgrado. La situazione è talmente grave che è intervenuto direttamente Kensington Palace per dissociarsi dalla Mondejar Gallery e dalla sua fondatrice.

Sebbene non vi fosse alcun rapporto tra la Royal Charity Polo Cup e la Fondazione Mondejar, gli organizzatori dell’evento benefico avevano stipulato un accordo di sponsorizzazione con la Galleria Mondejar e che ora stanno per risolverlo.

Il team del Principe William non era a conoscenza della Fondazione Mondejar, né dei suoi tentativi di chiedere donazioni tramite un esclusivo gruppo di networking chiamato A Small World, offrendo la possibilità di un incontro privato tramite l’evento di polo.