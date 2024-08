La Principessa del Galles, Kate Middleton, starebbe "soffrendo in silenzio": non tornerà in pubblico e continuerà a lavorare "da casa"

Fonte: IPA Kate Middleton

Come sta la Principessa del Galles? L’estate è sempre stato un periodo ricco di eventi e impegni per la Famiglia Reale, ma anche di meritato riposo, soprattutto nel mese di agosto. Ma questa estate porta con sé un’atmosfera ben diversa rispetto alle precedenti. A Kate Middleton e a Re Carlo è stato diagnosticato il cancro: sebbene il Re sia tornato al lavoro (viene in ogni caso costantemente monitorato dai medici), la Principessa si è presa un lungo periodo di riposo. E il tumulto nascosto viene raccontato dai tabloid, secondo cui “Kate starebbe soffrendo in silenzio”.

Kate Middleton “soffre in silenzio”

Non sono state molte le apparizioni nel 2024 di Kate Middleton, la Principessa del Galles. Molti sudditi sono stati felici di rivedere Kate nel video dedicato agli atleti della Gran Bretagna alle Olimpiadi: al suo fianco il Principe William, con un aspetto “insolito”, ovvero con la barba. Un Principe del Popolo. L’apparizione di domenica, che ha reso tanto felici i fan della coppia Reale, non è però destinata a ripetersi presto, almeno stando a quanto riportato dal Mirror.

L’amatissima Principessa, che ha subito un’operazione all’addome a gennaio e in seguito ha annunciato di avere il cancro, si è sottoposta alla chemioterapia preventiva: l’abbiamo vista al Trooping the Colour, alla finale di Wimbledon e in alcuni video e foto. Sono state anche troppe le voci che sono state diffuse sulla sua malattia, ipotesi che hanno “costretto” la Famiglia Reale a rompere il silenzio sulle condizioni di Kate.

“La coppia cerca di ignorare tali congetture”, ha detto Rebecca English. “Ma la triste verità è che hanno aggiunto un insopportabile strato di tensione alle loro vite e a volte si è dimostrato decisamente angosciante”. Una fonte ha svelato al Daily Mail: “Non credo che le persone si rendano conto di quanto abbia dovuto passare dietro le quinte e per quanto tempo. È una donna incredibilmente forte, ma ha davvero attraversato le guerre. Il suo trattamento e la sua ripresa sono ancora una priorità e continueranno per un po’ di tempo a venire”.

La Principessa non tornerà in pubblico

Abbiamo rivisto la Principessa nel video dedicato agli atleti delle Olimpiadi, dunque, ma questo non è da intendersi come un segnale di ritorno alla vita pubblica. “Non ci siamo, non ancora”, ha svelato una fonte. Secondo il MailOnline, il trattamento durerà per tutta l’estate, e forse anche oltre, mentre la ripresa richiederà altri mesi. La Principessa, nel frattempo, continuerà a lavorare da casa e si impegnerà pubblicamente solo quando potrà.

Secondo gli esperti, però, Kate non dovrebbe mancare agli impegni principali, come il Remembrance Day, che si tiene domenica 10 novembre 2024. Lei stessa, del resto, ha ammesso che ci sono “giorni buoni e giorni cattivi“. Al suo fianco, oltre a William, c’è mamma Carole: è sempre stata con loro, fornendo rassicurazioni ed è stata una roccia per la coppia, una forza trainante che ha tenuto la famiglia unita. Ed è stata presente anche e soprattutto per gli amati nipotini, George, Charlotte e Louis.