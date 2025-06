Kate Middleton, la spiaggia segreta dove fugge quando non ne può più

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha un luogo segreto dove fugge quando ha bisogno di riposo o semplicemente di allontanarsi per un po’ dagli obblighi di Corte. Si tratta di una spiaggia suggestiva di cui lei e William si sono letteralmente innamorati. Ed è lì che trascorrerà la maggior parte delle vacanze estive.

Kate Middleton, la spiaggia segreta di Holkham

Kate Middleton adora la vita all’aria aperta, campagna o mare, non fa grande differenza per lei. La Principessa del Galles ama la natura che per lei è stata un vero rifugio e una vera consolazione in particolare durante e dopo la malattia.

Così, appena gli impegni di famiglia glielo permettono, Kate con William e i bambini va nella sua casa nel Norfolk, Anmer Hall. Proprio lì vicino c’è un posto segreto dove si rifugia, quando vuole proprio staccare dal mondo.

Si tratta della spiaggia di Holkham, nel Norfolk, vicina alla sua casa di campagna e alla tenuta di Sandringham di Re Carlo. Dunque, nessun luogo esotico o paesaggio caraibico, anche se Kate non disdegna nemmeno queste mete più lontane.

Ma il suo luogo paradisiaco, appena dietro l’angolo, è appunto la Holkam Beach. Qui lei e William hanno ricordi molto importanti. Non a caso è stata scelta come sfondo di video e foto per celebrare momenti significativi della loro famiglia.

La Holkam Beach faceva da sfondo alla foto che ritraeva William e i suoi figli, lo scorso anno mentre Kate si stava curando contro il cancro, in occasione della Festa del Papà. E quest’anno per i 14 anni di matrimonio, i Principi del Galles hanno condiviso un video dove romanticamente si abbracciavano davanti al tramonto sulla spiaggia.

Qui William e Kate sono soliti trascorrere gran parte delle vacanze estive. I loro tre figli, George, Charlotte e Louis, sono stati spesso avvistati a giocare tra le dune di sabbia, intenti a fare castelli e ogni altro tipo di costruzioni. Ed è sempre lì che William ama passeggiare coi suoi cani.

Kate Middleton, la spiaggia segreta che condivide con la Famiglia Reale

A dir la verità, la spiaggia segreta di William e Kate non è poi così segreta. Infatti, è frequentata da quasi tutta la Famiglia Reale e da decenni.

La prima a scoprire il suo fascino è stata la Regina Madre che era solita passeggiare lì coi suoi amati cagnolini. La tradizione è continuata con Elisabetta II che portava lì i suoi figli, in particolare Carlo e Anna. Ci sono delle foto dove da bambini giocano con la sabbia. In un video della BBC la Principessa Reale raccontava: “Holkham era un po’ fuori mano. Sembra quasi completamente deserta. Ma era una spiaggia pubblica anche allora. È una spiaggia grande”.

Mentre Carlo nello stesso documentario dichiarava: “Era sempre così divertente giocare a nascondino tra quelle dune. Me lo ricordo così bene”.

Oltre alla sua bellezza, Holkham ha sempre rappresentato un rifugio per la Famiglia Reale, perché davvero vicinissima a Sandringham, appena una ventina di minuti d’auto e 35 da quella di William e Kate nel Norfolk.