Kate Middleton superlativa in blu. William scandalizzato: “Porti via mia moglie”

Kate Middleton, il perfetto look navy per la primavera

William e Kate Middleton sono impegnati in un tour di due giorni in Scozia. E nella loro prima uscita fanno già scintille. La Duchessa di Cambridge indossa un magnifico completo blu col soprabito lungo di Catherine Walker. Mentre il Duca trema quando la vede intenerirsi di fronte a un neonato, al punto da prenderlo in braccio e coccolarlo. Ma momenti emozionanti ci sono stati anche per il Principe che è stato letteralmente travolto da un abbraccio.

Kate Middleton, voglia del quarto figlio

Il primo impegno per i Duchi di Cambridge a Glasgow è la visita alla St. John’s Primary School dove sono stati letteralmente circondati dai bambini piccoli e dalla folla festante. Kate Middleton ha ritrovato la sua aria raggiante e spensierata. Lei adora stare coi bimbi, specialmente se hanno pochi anni. Così, non ha perso occasione per interagire con loro, ha giocato, aiutato una piccolina di 2 anni a rialzarsi da terra, si è seduta con loro per terra, ma soprattutto si è intenerita davanti a un bimbo di 10 mesi, Saul. E appena ha potuto se l’è preso in braccio e ha sfogliato un libro insieme a lui.

Kate Middleton, il terrore di William

Gli istinti materni di Kate si sono risvegliati. Lady Middleton ha sempre sostenuto di volere un quarto figlio, ma suo marito non è d’accordo e in effetti gli impegni della Monarchia renderebbero difficile proprio ora un’altra gravidanza. Ma pare che la Duchessa non demorda, per questo William l’ha osservata con “terrore” mentre coccolava il piccolo Saul, pensando che poi in privato avrebbe di nuovo insistito per avere un altro figlio. E così, il Principe ha messo le mani avanti e scherzando ha detto: “Portate via mia moglie“.

Kate Middleton, il look blu spaziale

Kate è perfettamente a suo agio tra i bambini col look spaziale scelto per l’occasione. Si tratta di un completo che gioca sulle sfumature che vanno dal celeste al blu. Lady Middleton ha scelto una blusa azzurra con collo alto, di Cefinn, che costa 199 euro circa, e l’ha abbinata a un paio di pantaloni a sigaretta, navy, cintura in pelle in vita. Sopra indossa il cappotto riciclato di Catherine Walker, lungo fino alle caviglie, che porta aperto.

Le mini bag con manico sono la nuova passione di Kate. Questa volta ha optato per la sua Rupert Sanderson, modello Malory, che ha abbinato a un paio di décolletée blu. Un outfit magnifico che la riscatta dalle mise troppo bon ton, come il cappotto di Michael Kors, sfoggiato il giorno prima a Manchester.

William, l’abbraccio più tenero

Anche William ha avuto il suo momento di gloria in questa prima uscita, quando è stato travolto dall’abbraccio di un uomo anziano tra la folla. Un evento eccezionale, perché è vietatissimo toccare i membri della Famiglia Reale, soprattutto rivolgersi loro con gesti così intimi. Il Principe, che è molto attento alle regole che la Regina Elisabetta gli ha insegnato, si è comunque prestato all’incontro e ha ricambiato l’abbraccio con grande affetto. L’uomo si è molto commosso e ha pianto sulle spalle di William che in quel momento ha ricordato molto l’approccio che sua madre Diana aveva con le persone. Il momento di tenerezza si è svolto sotto lo sguardo divertito di Kate Middleton che sorrideva alla dolce scena.