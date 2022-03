Kate Middleton, l’anello da Regina da 477mila euro che ora puoi avere anche tu

Gli anelli di fidanzamento più belli

Kate Middleton è diventata la punta di diamante della Famiglia Reale e ha un segno che la contraddistingue e da cui non si separa mai: il gioiello che ha segnato il suo ingresso a Palazzo e che la identifica come futura Regina consorte. Stiamo parlando naturalmente dell’anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti, appartenuto a Lady Diana, dal valore inestimabile non solo per le pietre preziose di cui è fatto ma per la sua storia. D’altro canto, la sua copia può essere tua acquistandola online a 19,99 euro.

L'anello di zaffiri e diamanti Puoi acquistare online una copia dell'anello di Kate Middleton

Kate Middleton, il piano per conquistare il trono

Kate Middleton dunque ha preso in mano la Monarchia dopo che Elisabetta si è vista costretta a ridurre drasticamente i suoi impegni pubblici e che Meghan ormai fa la diva a Hollywood. Mentre Camilla naturalmente è su un altro pianeta. Buckingham Palace le sta preparando la strada per diventare Regina, anche ovviamente prima di lei salirà sul trono la Duchessa di Cornovaglia.

Malgrado ciò, Kate sta acquisendo importanza e centralità. Anche se sarà sempre all’ombra di William, la sua influenza sarà determinante per il futuro della Monarchia. Per questo Lady Middleton è sempre più impegnata, è andata da sola in viaggio di Stato in Danimarca, ha sempre più spazio nelle uscite pubbliche anche con suo marito, come quella recentissima in Galles, e ha curato la sua immagine con look e pettinature innovative, usando alcuni piccoli trucchi come la sua spazzola magica.

In questa strategia, si inseriscono tutte le recenti rivelazioni, da lei stessa fatte, sui figli e sulla sua quotidianità in famiglia. Il piano “di condividere di più” su marito e figli fa parte del piano per “alzare il livello”, come spiegano gli esperti di questioni reali, anche per distogliere l’attenzione sulla salute della Regina e sugli scandali legati a Harry e Meghan Markle, oltre che al Principe Andrea.

La biografa reale Sarah Gristwood ha dichiarato a People: “Il cambiamento dei tempi ha richiesto a Kate di condividere un po’ di più“. E ancora: “L’ha fatto con sufficiente attenzione per essere riconoscibile: niente che possa causare polemiche e niente che possa essere considerato una condivisione eccessiva”. Come quando ha raccontato di essere un po’ triste perché ogni volta che incontra dei bambini, vorrebbe un altro figlio, desiderio che per il momento non può realizzare.

Dunque, Kate sta diventando sempre più il punto di riferimento della Corona britannica che appunto lavora per far concentrare l’attenzione su di lei, e non solo per quello che riguarda lo stile. A tal proposito, dopo 10 anni ha Palazzo, l’effetto Kate non accenna a diminuire. Ogni volta i suoi look vanno sold out, indipendentemente dal costo, come il golfino natalizio di Miu Miu. E tra i suoi accessori cult c’è naturalmente l’anello di fidanzamento.

Kate Middleton, quanto vale l’anello di Diana

Il gioiello fu acquistato da Carlo per donarlo a Diana prima del loro matrimonio. Il Principe lo scelse su un catalogo e volle uno zaffiro perché era la pietra preferita da Lady D. Allora lo pagò 393.850 sterline, cioè circa 477mila euro, anche se oggi vale molto di più, perché ormai è diventato un oggetto cult, parte integrante della storia britannica.

Solo con quell’anello ci si può sentire una vera Regina e oggi è acquistabile facilmente online in una copia molto simile all’originale, a un prezzo accessibile, ossia a meno di 20 euro.