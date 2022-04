Kate Middleton, l’amico segreto che la emoziona ancora

Kate Middleton magnetica con pois e spacco: Letizia di Spagna sparisce

Al di là del ruolo istituzionale, Kate Middleton conserva ancora degli stretti legami con uomini che ha conosciuto prima di sposare William. Tra questi, Sam Waley-Cohen, capace di farla emozionare ancora grazie alla sua recente vittoria alla Final Grand National Horse Race. La stima della Duchessa di Cambridge per il suo amico è talmente elevata da coinvolgere anche il marito in un tweet per complimentarsi del risultato ottenuto.

Kate Middleton, il messaggio speciale per l’amico

Sam Waley-Cohen, 39 anni, ha un ruolo speciale nella vita di William e Kate Middleton. Infatti, è stato lui a farli riappacificare dopo la breve separazione, durante i primi tempi della loro storia d’amore. Anche per questo, Sam occupa un posto speciale nel cuore della Duchessa. E la vittoria che ha ottenuto a una gara così importante ha riempito di gioia Lady Middleton e consorte.

I Duchi di Cambridge hanno voluto celebrare l’amico sul loro profilo Twitter ufficiale con un messaggio davvero caloroso, molto più personale di quelli che di solito scrivono anche per i parenti, tipo Harry e Meghan Markle.

Il tweet per Sam recita: “Enormi congratulazioni a @swaleycohen per aver vinto il Grand National. Che modo di congedarsi!”. Al decimo tentativo finalmente il fantino ha ottenuto la vittoria dei suoi sogni che così ha commentato: “È il sogno che si avvera; non posso parlare, è semplicemente favoloso”. D’altro canto, il risultato raggiunto è motivo d’orgoglio non solo per l’amica del cuore, Kate, ma anche per il padre di Waley-Cohen, Robert, ex presidente dell’ippodromo di Cheltenham nonché vincitore della Cheltenham Gold Cup nel 2011.

Kate Middleton, chi è Sam Waley-Cohen

Le congratulazioni di William e Kate per la vittoria di Sam Waley-Cohen sono da ritenersi davvero sincere e molto sentite. Come ricorda il Sun, Lady Middleton e Sam sono particolarmente legati. Durante gli anni dell’università i due erano molto amici, relazione che non ha perso la sua forza anche dopo il Royal Wedding del 2011, cui naturalmente Sam era presente, dato che è stato possibile proprio grazie al suo intervento.

Kate e Sam hanno condiviso molti momenti insieme. La Duchessa nel 2008 lo aiutò a organizzare una festa di beneficenza a tema anni Ottanta. E proprio a quella occasione risalgono le foto di Lady Middleton in shorts e pattini a rotelle. Ma c’è dell’altro a rendere molto forte il legame tra i due. Infatti, il fratello di Sam, Thomas, tragicamente scomparso nel 2004 all’età di 20 anni per un tumore, era compagno di Kate al Marlborough College.

Proprio a suo fratello Thomas, Waley-Cohen ha voluto dedicare la sua vittoria: “Thomas stava cavalcando con me oggi, il suo nome è sulla mia sella. Quando perdi qualcuno che ami, ti rendi conto che dovresti trarre il massimo dalla vita e anche a mettere tutta l’energia che hai ogni giorno, perché non sai se sarà l’ultimo”.