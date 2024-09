Harry, il Principe ribelle di Casa Windsor, compie 40 anni

Fonte: Getty Images Il Principe Harry

Il Principe Harry che fino a pochi anni fa era il componente della famiglia reale più amato, oggi, nell’indice di gradimento, è sceso molto in basso e sta per compiere 40 anni lontano dalle sue origini e dalla sua famiglia.

Un traguardo che festeggerà con la nuova famiglia che si è creato e con la quale vive a Montecito, vicino a Los Angeles. La moglie Meghan e i loro due figli Archie e Lilibet sono il suo nuovo mondo e da quando si è sposato, nel 2018, ha iniziato a distaccarsi dalla famiglia reale per cercare la sua strada.

Nonostante i rapporti molto tesi con la Royal Family, pare che il regalo più prezioso per i suoi 40 anni, Harry lo riceverà, però, proprio dai Windsor. Secondo il Times, la bisnonna, la Regina Madre, ha istituito un fondo speciale di famiglia per i suoi pronipoti nel 1994, quando Harry aveva solo 10 anni. Elisabetta avrebbe depositato 19 milioni di sterline nel fondo, una quota della quale, circa 8 milioni, Harry la riceverà al compimento dei 40 anni.

Il regalo di compleanno della bisnonna

Probabilmente la bisnonna del Principe ha trasmesso il denaro in più tranches per evitare di far pagare ai pronipoti l’imposta di successione. Il denaro sarebbe stato distribuito tra i nipoti in due rate: la prima al compimento dei 21 anni e la seconda alla soglia dei 40 anni.

Sebbene l’ammontare dell’eredità di ciascun nipote sia stato tenuto segreto, è stato riferito che Harry avrebbe ereditato più di suo fratello William, dato che al primogenito sarebbe toccato il Ducato di Cornovaglia che, infatti, ha ricevuto quando è diventato Principe del Galles.

Fonte: Getty Images

Parlando di questo traguardo, Harry ha dichiarato alla BBC: “Ero ansioso per i 30 anni, sono eccitato per i 40”. Aggiungendo: “Diventare padre di due bambini incredibilmente dolci e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita, oltre ad avermi fatto concentrare sul lavoro. Essere padre è una delle gioie più grandi della vita e mi ha reso più motivato e più impegnato nel rendere questo mondo un posto migliore”.

Chiamato da tutti Harry, all’anagrafe il secondogenito di Re Carlo III e della compianta Principessa Diana ha ben 4 nomi e nessuno dei quali corrisponde a “Harry”; Henry Charles Albert David è nato il 15 settembre 1984, al St Mary Hospital di Paddington, a Londra.

La famiglia prima e gli amici poi lo hanno chiamato Harry, e da allora tutti lo chiamano così. Il soprannome “Harold” gli è stato dato invece dal fratello, il Principe William.

Come ci si può aspettare, il Principe Harry è stato educato in diverse scuole private nel corso della sua formazione. Ha frequentato la Wetherby School di Londra e poi la Ludgrove School di Windsor. In seguito ha seguito le orme del fratello maggiore frequentando Eton, dove ha completato la sua formazione con due A-Level in geografia e arte.

Dopo il diploma, nel 2003, Harry ha scelto di fare un anno sabbatico, andando in un allevamento di bestiame di 40.000 acri nel Queensland centro-meridionale, in Australia.

Fonte: Getty Images

Lì ha lavorato come “jackaroo”, seguendo a cavallo il bestiame della fattoria. “Non si trattava di un semplice lavoro. Essere un jackaroo richiedeva resistenza, ma anche una certa abilità. Dovevi essere un sussurratore per gli animali. Bisognava saper leggere il cielo e la terra”, ha spiegato nel libro autobiografico Spare.

Un soldato come gli altri

Dopo l’anno passato nella terra dei canguri, Harry si è tuffato a capofitto nella carriera militare, addestrandosi alla prestigiosa Royal Military Academy di Sandhurst.

Nell’aprile 2006 ha completato l’addestramento da ufficiale ed è entrato a far parte dei Blues and Royals, un reggimento dell’esercito britannico. Due anni dopo è stato promosso tenente.

Il Principe Harry è uno dei pochi membri della famiglia reale ad aver prestato servizio militare in prima linea, per un lasso di tempo abbastanza lungo. Durante questo periodo, ha raggiunto il grado di capitano, ma la sua carriera militare si è conclusa nel gennaio 2013, quando è tornato dalla sua seconda missione in Afghanistan.

Fonte: Getty Images

Durante la docuserie per AppleTV+ “The Me You Can’t See”, con Oprah Winfrey, Harry ha confessato che il suo decennio nell’esercito è stato il periodo in cui è stato più felice.

“Il periodo più felice della mia vita sono stati i 10 anni nell’esercito. Senza dubbio, perché ho potuto indossare la stessa uniforme di tutti gli altri. Ho dovuto fare lo stesso addestramento di tutti gli altri. Ho iniziato dal basso come tutti gli altri”.

Sottolineando: “È stato lì che mi sono sentito più normale e, in realtà, negli anni della mia giovinezza, il momento in cui mi sono sentito più a mio agio è stato in Afghanistan, lontano dai media”.

Il lavoro nel sociale come la madre Diana

A soli 21 anni ha iniziato anche il lavoro all’interno della famiglia reale, svolgendo impegni e compiti per conto della Regina e di suo padre Carlo, in veste ufficiale. Gran parte del lavoro iniziale di Harry come working royal era concentrato sul sostegno alle truppe e ai veterani di guerra, data la sua carriera militare.

Uno dei più grandi successi del Principe Harry sono gli Invictus Games – una competizione di tipo paralimpico per militari e veterani feriti – che hanno celebrato quest’anno il loro decimo anniversario.

Fonte: Getty Images

Tuttavia, si è anche concentrato molto sul sostegno ai giovani e ai problemi legati alla salute mentale. Su questo tema molti progetti, il Principe, li ha portati avanti con il fratello William e la cognata Kate.

Inoltre, ispirato dal lavoro svolto dalla madre Diana, e in seguito a un viaggio del 2004 in Lesotho, il Principe Harry ha creato l’associazione di beneficenza Sentebale con il Principe Seeiso del Lesotho, progettata per sostenere i giovani del Lesotho e del Botswana colpiti dall’HIV.

I due principi – che Harry spiega essersi legati per la perdita comune delle loro madri – hanno inizialmente creato l’associazione per aiutare ad affrontare l’impatto della crisi dell’HIV/AIDS, ma da allora la missione dell’organizzazione si è ampliata per aiutare tutti i giovani che si trovano ad affrontare la povertà e la disuguaglianza nell’area.

Chelsy e Meghan, i due amori della sua vita

Prima di Meghan Markle, il Principe è stato a lungo fidanzato con Chelsy Davy, oggi imprenditrice che vive tra lo Zimbabwe e il Regno Unito, ma la coppia a causa della lontananza e della giovane età ha avuto diverse crisi nei 7 anni passati insieme.

Fonte: Getty Images

Dopo Chelsy, Harry ha avuto altre storie fino al 2016, anno in cui ha conosciuto l’amore della sua vita: l’attrice americana Meghan Markle.

Il matrimonio di Meghan e Harry del maggio 2018 è stato uno dei più grandi eventi reali del decennio, ma poco dopo tutto l’entusiasmo dell’intera nazione si è smorzato e la fiducia del popolo è stata tradita dai Duchi di Sussex.

Fonte: Getty Images

Quando il Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la famiglia reale, la scelta è stata soprannominata dai media “Megxit”, sottintendendo che la decisione era interamente della Duchessa di Sussex.

La Megxit e la nuova vita negli States

Harry ha più volte dichiarato che non solo disapprova il termine “Megxit” in sé, ma che in realtà la loro rinuncia ad essere working royal è stata in gran parte una sua idea, non della moglie. In Spare, e in un’intervista del 2021 con James Corden al The Late Late Show, ha spiegato che lasciare il Regno Unito e la famiglia reale alla fine è diventata l’unica cosa possibile per proteggere la sua famiglia, spiegando: “Sappiamo tutti come può essere la stampa britannica, e stava distruggendo la mia salute mentale. Mi sono detto: è una cosa tossica. Così ho fatto quello che ogni marito e ogni padre avrebbe fatto”.

Fonte: Getty Images

Da anni, il Principe ha ingaggiato una vera e propria guerra nei confronti dei media britannici senza esclusione di colpi, anche se voci sempre più insistenti danno Harry nostalgico nei confronti del suo Paese e più vicino ad un ritorno o quantomeno a un riavvicinamento a Londra.

Chissà che questo compleanno non porti anche degli auguri speciali da parte del fratello William, un “ Happy Birthday Harold” sarebbe un primo passo per ricostruire un rapporto personale e un sodalizio tra i due fratelli all’interno della famiglia reale.