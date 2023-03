Harry e Meghan Markle, umiliati e sgraditi: i figli esclusi dall’incoronazione

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

Harry e Meghan Markle devono inghiottire un nuovo boccone amaro: i loro figli, Archie e Lilibet, sono stati esclusi dall’incoronazione di Carlo, perché considerati troppo piccoli per partecipare alla cerimonia. Una decisione che è stata considerata dai diretti interessati umiliante, come avrebbe riferito una fonte vicina alla coppia. Ma non sarà l’unica che dovranno affrontare. Per loro sarà una vera tortura quel weekend a Londra, isolati e trattati con freddezza da tutti.

Dopo la conferma che Harry e Meghan Markle hanno ricevuto via mail l’invito all’incoronazione di Carlo per il prossimo 6 maggio e l’indiscrezione quasi sicura che parteciperanno, sebbene non abbiano ancora risposto ufficialmente, arriva la doccia fredda. Archie e Lilibet non hanno ricevuto l’invito. La motivazione? Sono troppo piccoli per partecipare alla cerimonia. In effetti, hanno solo rispettivamente 3 anni e un anno. Dunque, anche se Carlo ha appena concesso ai nipoti il titolo di Principe e di Principessa, non hanno il diritto di partecipare all’incoronazione nell’abbazia di Westminster. Tuttavia i nipoti di Camilla saranno presenti, anche se di fatto sono più grandi, e dovrebbero un ruolo attivo.

Naturalmente saranno presenti George e Charlotte, i figli maggiori di William e Kate Middleton. Anzi il primo avrà un incarico specifico durante il rito, in quanto erede diretto al trono. Invece, è ancora incerta la presenza di Louis, 5 anni. Will e Kate stanno “meditando” se portarlo con loro oppure no. C’è da dire che il Principino ha dato prova di avere un caratterino niente male e Lady Middleton potrebbe avere dei problemi a gestirlo. Infatti, al funerale della Regina Elisabetta era assente. Ma certo l’incoronazione è un momento più gioioso e quindi potrebbe essere incluso tra gli ospiti.

Harry e Meghan Markle umiliati e offesi dalla Famiglia Reale

La decisione di Buckingham Palace ha il sapore dell’umiliazione. Si vuole mortificare i Sussex che devono apparire il meno possibile durante la cerimonia. Certo, Carlo in quanto padre, ci teneva ad avere al suo fianco entrambi i figli, William e Harry, ma come Sovrano si rende conto che il secondogenito non ha più spazio nella Monarchia e con lui tutta la sua famiglia.

Il 6 maggio, giorno dell’incoronazione, però è anche il compleanno di Archie. Dunque, gli esperti in questioni reali ritengono che Harry e Meghan potrebbero trascorrere parte della giornata con i figli per festeggiare il primogenito, organizzando un party che in qualche modo potrebbe distrarre l’attenzione da Sua Maestà e dalla cerimonia formale. Una piccola vendetta dei Sussex, ammesso che riesca.

Anche perché pare che il numero di amici di Harry e Meghan Markle a Londra si sia notevolmente ristretto. Quasi tutta la Famiglia Reale è contro di loro e quasi tutti i suoi membri non vogliono avere nulla a che fare con la coppia. Il loro comportamento ha davvero stancato e praticamente nessuno è disposto a perdonarli o quanto meno a mantenere dei rapporti con loro. Si prevede che i due saranno isolati, motivo per cui sarà per loro un weekend di vero supplizio. Secondo una fonte anonima riportata dal Sun infatti: “Molti membri della famiglia non vogliono avere più niente a che fare con loro. Se devono vederli all’incoronazione, allora così sia, ma non vogliono socializzare con loro”. E ancora: “Verranno trattati con freddezza da moltissimi parenti”. Sono talmente sgraditi che molti parenti di Harry si stanno preparando al loro ritorno.

Harry e Meghan dovrebbero soggiornare a Frogmore Cottage, nonostante siano stati sfrattati, e questo li isolerebbe ulteriormente dal resto della famiglia.