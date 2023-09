Harry e Meghan, 2300 euro a notte per la suite extra-lusso

Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

Soggiorno extra-lusso per Harry e Meghan. I Duchi del Sussex hanno dimostrato in più occasioni di condurre uno stile di vita piuttosto dispendioso, e non si sono smentiti nemmeno questa volta. Impegnati a Dusseldorf per gli Invictus Games, i due non avrebbero badato a spese per la loro permanenza in Germania, scegliendo una suite extra-lusso del costo di 2300 euro a notte in uno degli hotel più costosi della città.

Le spese folli di Harry e Meghan

Per il loro ritorno nel Vecchio Continente Harry e Meghan Markle, che da anni vivono in California, hanno scelto di non badare a spese. I Duchi del Sussex saranno infatti impegnati a Dusseldorf, in Germania, per gli Invictus Games, evento benefico fortemente voluto dal figlio di Carlo e Diana. E, stando a quanto riportano i tabloid inglesi, la coppia soggiornerà in un hotel extra-lusso, che ha riservato loro una suite da Mille e una notte.

Si tratta dello Hyatt Regency Hotel, struttura nota per la clientela facoltosa e i trattamenti extra-lussuosi riservati ai suoi ospiti. Harry e Meghan avrebbero scelto una suite del valore di 2300 euro a notte, dotata di una terrazza privata con vista sul Reno. C’è di più: in vista dell’arrivo dell’ex coppia reale, l’hotel avrebbe potenziato la sicurezza nelle immediate vicinanze dell’edificio con pattuglie e un’imbarcazione militare sul fiume. Dall’hotel vige chiaramente il riserbo assoluto, ma Harry, dopo aver reso omaggio alla nonna Elisabetta II ad un anno dalla morte, dovrebbe arrivare Sabato 9 Settembre e fermarsi per otto giorni.

L’hotel scelto dai Duchi del Sussex

La scelta di un hotel extra-lusso non sorprende né da parte di Harry, abituato ad uno stile di vita regale, né da parte di Meghan, che ha mostrato in più occasioni una vera passione per gli abiti firmati. L’Hyatt Regency Hotel è un punto di riferimento per il turismo d’elite nella zona di Dusseldorf. La struttura è dotata di una spa di ben 484 metri quadrati, che offre massaggi e trattamenti cosmetici, e di una palestra con saune e vista sul Reno. A disposizione degli ospiti ci sono ben 5 opzioni per i pasti, che vanno dal servizio in camera alla cena privata nel ristorant dell’hotel, il Dox Restaurant, specializzato in cucino Franco-Americana.

Lo scorso anno, sempre in occasione degli Invictus, Harry aveva soggiornato nella suite presidenziale dell’Hilton Hotel, che includeva una tv con schermo gigante ed una superficie di 185 metri quadrati.

Perché i Duchi sono in Europa

Il principe Harry e Meghan si trovano in Europa per partecipare agli Invictus Games, una manifestazione benefica dedicata ai veterani dell’esercito che si svolgerà a Dusseldorf dall’8 al 16 Settembre. L’evento vede coinvolti in diverse competizioni sportive ex soldati che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio.

I giochi, che hanno sempre visto l’ormai ex coppia reale a fare il tifo sugli spalti, sono raccontati in ‘Heart of Invictus’, nuova docu-serie su Netflix. Al centro dello show, ci sono le storie dei partecipanti e il coinvolgimento dello stesso principe nell’organizzazione della competizione. La produzione è di Archewell Productions, la casa di produzione di Harry e Meghan, che sembrano decisi a voler iniziare una carriera nel mondo dell’intrattenimento televisivo.