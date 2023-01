Harry, cosa è accaduto davvero con suo padre al funerale del Principe Filippo

Fonte: IPA Meghan, abito bianco e spalle scoperte: Harry ha occhi solo per lei. Ma è polemica

Quando si dice un libro bomba: le promesse del Principe Harry sembrano essere state rispettate per la sua autobiografia, Spare, che uscirà anche da noi in Italia il prossimo 10 gennaio. Le rivelazioni che trapelano in rete in queste ore, e le prime dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato nelle interviste promozionali, tengono fede a quella “onestà cruda e risoluta” che Harry aveva assicurato che avremmo incontrato tra le pagine del suo libro. E un nuovo aneddoto della sua trista storia fa molto discutere, quello che è davvero accaduto tra lui, il padre Carlo e il fratello William al funerale del Principe Filippo.

Il vano tentativo di riconciliazione di Re Carlo

Dopo oltre un anno dalla Megxit, la fuga di Harry e Meghan Markle prima in Canada e poi negli Stati Uniti, il Principe ha rincontrato, nell’aprile 2021, suo padre, Re Carlo, e suo fratello William, in occasione del funerale dell’adorato nonno, il Principe Filippo.

Un triste avvenimento che ha riunito la famiglia, e che, invece di allentare le tensioni, le ha alimentate. Non è più un mistero che l’antagonista principale di Harry è suo fratello, suo nemico, a suo dire, in numerose occasioni e complice di alcuni spregevoli maltrattamenti ai danni di sua moglie.

Ma la speranza di Carlo di far riappacificare i suoi figli non si è mai affievolita, anzi, proprio in occasione della scomparsa del Duca di Edimburgo, ha supplicato i ragazzi di mettere da parte ogni incomprensione, ma il risultato è stato l’esatto contrario. A raccontarlo è proprio Harry tra le pagine della sua autobiografia, e spiega come continui a trovare solo un muro davanti a sé. All’epoca anche lui era restio a sotterrare l’ascia di guerra, ma a due anni dallo scontro che li ha divisi il Duca di Sussex è pronto a riconciliarsi con William e il resto della famiglia.

Certo, il contenuto dell’autobiografia non aiuta, anzi, è ricco di accuse nei confronti del primogenito di Carlo e Diana, ma per Harry è stato catartico mettere tutto nero su bianco e raccontare la sua storia, alterata per anni dai tabloid inglesi. La Famiglia Reale resterà in silenzio anche questa volta?

Il difficile rapporto tra Harry e Carlo

Se Re Carlo viene descritto come un padre preoccupato per i suoi figli in questo specifico episodio, in altre il ritratto disegnato da Harry è decisamente negativo. Due aneddoti in particolare fanno riflettere sul loro rapporto.

Il primo risale addirittura al giorno della sua nascita: “Vi ho dato l’erede e il rimpiazzo, ho adempiuto ai miei doveri” disse ironicamente l’allora Principe del Galles, a poche ore dal parto, ferendo i sentimenti di Diana, e anni più tardi quelli di Harry, considerato, appunto, il figlio di scorta.

Non solo, più volte il padre ha ironizzato con il figlio sulla presunta dubbia paternità: “Chissà se sono il tuo vero padre” erano le parole di scherno di Carlo, in riferimento al pettegolezzo che voleva James Hewitt, amante di Lady Diana dal 1986 al 1991, come padre biologico di Harry. Il sarcasmo fa parte dei Windsor, è vero, ma perché le parole più fastidiose erano sempre rivolte al figlio minore?