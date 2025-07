Felipe di Spagna a Wimbledon con stile, l’incontro con Kate e William e le parole per Alcaraz

Getty Images Felipe di Spagna a Wimbledon

Ad assistere alla finale di Wimbledon 2025 c’era anche Felipe di Spagna. Il sovrano ha modificato all’ultimo la sua agenda pur di volare a Londra e supportare lo spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto dal nostro Jannik Sinner. Per il marito di Letizia si è trattato di un gradito ritorno a Londra, dopo l’assenza dello scorso anno, quando si è recato a Berlino per sostenere la nazionale spagnola agli Europei 2024.

Felipe di Spagna a Wimbledon 2025 era raggiante, sorridente ed elegantissimo come vuole il dress code del Royal Box, che prevede per gli uomini la cravatta.

Il sovrano spagnolo ha optato per un abito con giacca beige e pantaloni neri. Ha abbinato una camicia bianca e un’originale cravatta rossa a fantasia. Il 57enne ha così dimostrato ancora una volta di essere uno dei reali più stilosi e affascinanti d’Europa. Oltre che molto attento ai talenti sportivi del suo Paese.

A Wimbledon Felipe ha avuto modo di incontrare William e Kate Middleton, con i quali ha chiacchierato allegramente prima del match e anche dopo. Inoltre Felipe e l’erede al trono britannico erano seduti molto vicini. I rapporti tra le due famiglie sono ottimi e non è la prima volta che si incontrano ad un evento sportivo.

Era accaduto nel 2023, sempre a Wimbledon, quando Alcaraz aveva trionfato per la prima volta. Ma anche lo scorso anno, ai già citati Europei, quando Felipe ha assistito alla partita tra Spagna e Inghilterra insieme alla figlia Leonor mentre William era in compagnia del primogenito George.

Il messaggio di Re Felipe per Alcaraz

Dopo aver ritirato il trofeo del secondo classificato, Carlos Alcaraz ha rivolto qualche parola affettuosa a Re Felipe, ringraziandolo per essersi recato nella capitale inglese per assistere alla partita: “Non voglio andarmene senza ringraziare il Re di Spagna. È un onore per me che sia volato fino a Londra“.

“È dura perdere in finale, ma sono molto contento di tutto quello che ho fatto in questa stagione. Poi ho iniziato a divertirmi in campo grazie alla mia squadra e alla mia famiglia. Senza di loro non potrei essere qui a giocare a tennis. È un viaggio fantastico. Continueremo a divertirci. Tornerò a Wimbledon. È uno dei tornei più belli; mi sento a casa ogni volta che ci vengo. È un campo bellissimo”, ha aggiunto il giovane, strappando un applauso unanime dal pubblico, che includeva, oltre a Felipe, Kate e William e i loro figli, diverse celebrità come Matthew McConaughey, Nicole Kidman e Anna Wintour.

Dopo la sconfitta, Felipe è sceso negli spogliatoi per applaudire Alcaraz e congratularsi con lui per la sua partita, la sua dedizione e la sua tenacia. L’incontro è stato condiviso dalla Famiglia Reale sui social media, a testimonianza della vicinanza e del buon rapporto tra il Re e il tennista.

“Il Re si è congratulato con Carlos Alcaraz dopo la finale di Wimbledon 2025 per la sua eccellente prestazione nel torneo. Grazie, Carlos Alcaraz! Ci hai permesso di vivere un’altra emozionante finale dando il massimo”, hanno scritto dalla Zarzuela.

Felipe voleva supportare Alcaraz anche a Parigi, dove ha trionfato al Roland Garros, ma non ha potuto a causa di alcuni impegni precedenti. Da anni, però, segue con interesse la carriera di Alcaraz, attualmente numero due al mondo per quanto riguarda il tennis.

Perché Letizia di Spagna non era a Wimbledon

Letizia di Spagna non ha accompagnato Felipe a Wimbledon. Da Palazzo non è stato rivelato il motivo di questa assenza ma diversi esperti hanno confidato che la Regina avrà diversi appuntamenti importanti la prossima settimana, quindi è possibile che sia rimasta a Madrid per organizzare e preparare il suo programma.