L’ex fidanzata di Re Felipe difende Meghan Markle: “Harry doveva dirglielo”

Eva Sannum paragona la pressione che ha ricevuto a quella della Duchessa di Sussex e spiega perché ha rotto con Felipe

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Ex fidanzata Re Felipe, Harry e Meghan

Sono trascorsi più di due decenni da quando la norvegese Eva Sannum fece notizia in Spagna come fidanzata dell’allora Principe Felipe, oggi Re. Fu in occasione delle nozze di Haakon di Norvegia e Mette-Marit, celebrate il 25 agosto 2001, che la loro relazione fu ufficialmente esposta sotto i riflettori e iniziò un periodo di intensa pressione mediatica. Le telecamere immortalarono in modo inequivocabile l’allora erede al trono e la sua fidanzata mentre partecipavano insieme ad uno degli eventi reali europei più importanti dell’anno.

Da allora, Eva Sannum ha scelto di mantenere un basso profilo e di tenersi lontana dalla vita pubblica. Ha rifiutato offerte multimilionarie per raccontare la sua storia, né ha ceduto alla tentazione di copertine esclusive, che le avrebbero indubbiamente garantito una fortuna ma anche un prezzo personale molto alto.

Ha messo su famiglia a Oslo, dove vive con il compagno e due figli, e gestisce un’agenzia pubblicitaria, grazie alla quale si è costruita una vita stabile lontano dai riflettori.

Le confidenze di Eva Sannum, ex fidanzata di Re Felipe

In occasione dell’anniversario di matrimonio di Haakon e Mette-Marit di Norvegia, l’ex fidanzata di Re Felipe ha rilasciato un’intervista al quotidiano norvegese Aftenposten. Eva Sannum ha ricordato come ha vissuto la pressione di quegli anni, chiarendo di non aver mai sentito la mancanza di quell’era mediatica.

“Ho evitato di usare questa vecchia storia per molti anni. Può sembrare un po’ arrogante, ma non voglio che nessuno pensi che io stia parlando del mio passato con la stampa e il principe, o che stia rilasciando un’intervista perché mi manca essere al centro dell’attenzione”, ha dichiarato.

Sincera e senza nostalgia, ha dissipato ogni possibile dubbio con una dichiarazione netta: “Sono molto felice di non essere diventata regina”. Con queste parole, l’ex modella ha spiegato che la sua vita attuale le offre molta più libertà e autenticità di quella che avrebbe comportato far parte di un’istituzione come la famiglia reale spagnola.

Eva non ha nascosto che le pressioni esterne hanno giocato un ruolo fondamentale nella relazione: il suo status di modella, le sue precedenti campagne pubblicitarie e persino le sue origini straniere sembravano non adattarsi a ciò che ci si aspettava da una futura regina di Spagna. La freddezza con cui è stata accolta da Don Juan Carlos e Sofia, secondo diversi esperti della Zarzuela, sarebbe stata una barriera insormontabile.

Sannum ha rivelato di aver incontrato l’allora Principe nel 1996, quando viveva a Madrid. La loro relazione fu avvolta nella totale riservatezza fino a quando l’esposizione mediatica non divenne inevitabile. Uno dei momenti più tesi fu quando trapelarono le immagini di loro due davanti al Taj Mahal in India. “Erano foto del mio album privato. Sono state rubate. Molte persone, me compresa, sono state sospettate di averle divulgate. Anni dopo, la persona che le ha rubate mi ha scritto una lettera per alleviare la sua coscienza sporca”, ha ricordato Eva.

La norvegese ha rifiutato di spiegare i motivi esatti della separazione con Felipe, ma ha chiarito di non avere rimpianti. “La gente probabilmente pensa che mi sia persa una vita fatta di yacht e champagne. Ma non si rendono conto che è estenuante. È una vita piena di limiti”.

Getty Images

Il paragone con Meghan Markle

Tra le tante cose Eva Sannum ha anche paragonato la pressione che ha subito a quella sperimentata da Meghan Markle nel Regno Unito. “Provenendo da un background completamente diverso, facendo parte di una famiglia così speciale… come molti hanno sottolineato, forse Harry avrebbe dovuto dirglielo“, ha riflettuto. Queste parole dimostrano che, sebbene i contesti possano essere diversi, la difficoltà di integrarsi in una famiglia reale è sicuramente una sfida universale.