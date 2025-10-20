Donald Trump “ha chiesto alla Regina Camilla pettegolezzi su Meghan Markle”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Donald Trump pettegolo e irrispettoso del protocollo reale. A un mese dalla sua visita di Stato a Londra emerge un dettaglio alquanto curioso. Pare che il Presidente americano abbia tentato di estorcere dettagli e curiosità su Meghan Markle alla Regina Camilla. Quest’ultima, com’è noto, non ha mai avuto un buon rapporto con la moglie del Principe Harry.

Secondo i beninformati la Regina non ha mai gradito troppo il comportamento poco regale della Duchessa di Sussex e le varie accuse che l’ex attrice ha mosso all’istituzione e ai Windsor hanno finito per irritare ancora di più la moglie del Re.

Trump chiede di Meghan Markle, la risposta di Camilla

Lo scorso settembre Carlo e Camilla hanno ospitato Trump e la moglie Melania al castello di Windsor. Donald è così diventato il primo Presidente degli Stati Uniti a essere invitato per una seconda visita di Stato nel Regno Unito.

Stando a quanto riporta il royal expert Tom Sykes nella sua newsletter, ad un certo punto della visita Trump si sarebbe rivolto alla Regina Camilla e le avrebbe chiesto: “Quali sono gli ultimi pettegolezzi su Meghan Markle?”.

Camilla sarebbe riuscita ad eludere con eleganza la domanda imbarazzante. Secondo il report avrebbe risposto con un gesto discreto: avrebbe incrociato i polsi come se fosse ammanettata, lasciando intendere che non poteva dire nulla al riguardo.

Tale gesto, come scrive anche l’Indipendent, è una tattica comune di Re Carlo quando vuole evitare di commentare determinati argomenti.

Sykes ha aggiunto che Trump “avrebbe gradito un aggiornamento esclusivo” sui rapporti tra Meghan e la royal family, anche alla luce del recente incontro tra Harry e suo padre. Ma i Windsor non hanno alcuna intenzione di alimentare le voci sulla vicenda, soprattutto dopo gli attacchi degli ultimi anni dei Sussex.

Il pessimo rapporto tra Trump e Meghan Markle

Donald Trump ha sempre sostenuto la monarchia britannica e non ha nascosto il suo disprezzo per Meghan Markle. Un’antipatia reciproca visto che l’ex attrice non ha esitato ad attaccarlo in passato.

Nel 2016, quando Meghan era solo la protagonista di Suits e non aveva ancora conosciuto Harry, ha definito il Tycoon “misogino” e “divisivo”.

Da allora, il leader repubblicano le ha inviato numerosi messaggi pubblici, quasi sempre pieni di scherno. Nel 2019, alla vigilia della sua prima visita di Stato, ha affermato senza mezzi termini: “Non pensavo fosse così cattiva”.

“Non sono un suo fan. Non lo sono stato fin dal primo giorno. Penso che Harry sia stato usato in modo orribile e penso che un giorno se ne pentirà”, ha aggiunto. E ha poi insinuato che la Markle probabilmente lascerà il marito: “Nel momento in cui le piacerà di più un altro uomo, lo lascerà“.

Trump ha detto la sua pure sulla richiesta di visto di Harry negli Stati Uniti, che ha suscitato polemiche dopo che il Duca ha confessato di aver fatto uso di cocaina, fumato marijuana e utilizzato funghi allucinogeni in gioventù. Nel 2024 Trump ha accusato l’amministrazione Biden di essere stata “troppo generosa” con Harry dopo il suo trasferimento in California.

Ha parlato di deportare il Principe ma poi ha cambiato idea: “Non voglio farlo. Lo lascerò in pace. Ha già abbastanza problemi con sua moglie che non è una persona facile”.