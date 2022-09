Cosa succede ai cani della Regina ora che non c’è più

Fonte: IPA Regina Elisabetta, i suoi look più iconici. Il significato della borsetta, dei colori, dei foulard

La Regina Elisabetta si è spenta a 96 anni giovedì 8 settembre 2022 e lascia soli gli ultimi suoi 4 adorati cagnolini il cui destino è ancora incerto. Sono diverse le ipotesi su chi si prenderà cura dei superstiti di una lunga dinastia di quattro zampe che hanno accompagnato la Sovrana fin da quando era una ragazza.

Regina Elisabetta, il destino dei suoi cagnolini

Gli ultimi cani della Regina Elisabetta sono due corgi, Candy e Muick, un dorgi, ossia un incrocio tra un bassotto e un corgi, di nome Sandy e Lissy, un cocker spaniel. Ancora pare non sia stato stabilito nulla sul loro futuro. Questa era una preoccupazione per Sua Maestà che in anni recenti non aveva più voluto continuare la dinastia dei suoi adorati corgi, se non fosse per i cuccioli ricevuti in regalo, proprio per non lasciarli orfani nel momento in cui fosse morta.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, i cani superstiti potrebbero essere affidati al figlio prediletto di Elisabetta, il Principe Andrea che le regalò lo scorso anno due dei cuccioli che hanno allietato gli ultimi mesi di Sua Maestà. Ma pare che non ci sia una disposizione scritta in tal senso. Una altra possibilità è che vengano lasciati ai membri senior dello staff della Regina.

La biografa reale Ingrid Seward ha dichiarato a Newsweek che l’amore della Regina per i suoi cani è stato impareggiabile nel corso degli anni ed è probabile che troveranno una casa tra la famiglia reale. E ha aggiunto che Elisabetta adorava i suoi cani. Sono stati il suo primo e il suo ultimo grande amore.

L’autrice del libro All The Queen’s Corgis, Penny Junor, ha suggerito che a occuparsi dei cagnolino potrebbe essere il personale di Sua Maestà. Nel 2018 scrisse: “La cura dei cani è stata talvolta affidata ai lacchè, ma soprattutto alla fidata sarta, assistente e braccio destro della Regina, Angela Kelly; e a Paul Whybrew, che è stato visto camminare con la regina e i cani nella parodia di James Bond”.

Regina Elisabetta, una dinastia di corgi

Il primo corgi, Susan, fu regalato alla Regina nel 1944 quando aveva 18 anni. Elisabetta si era innamorata del cane di suo padre, Dookie, un corgi del Pembrokeshire, e ne voleva uno tutto suo. Susan fu la capostipite di una lunga dinastia, anche se non si comportava bene. Era incline a mordere le caviglie della servitù. E suo nipote Whisky combinò una marachella a una Guardia Reale.

Susan accompagnò la Regina anche in luna di miele. Nel 2018 Elisabetta fu molto rattristata quando morì Willow, l’ultima discendente di Susan. Nello stesso anno morì anche Whisper, un corgi che aveva adottato dopo la morte del suo padrone. A quel punto la Sovrana non aveva più corgi. Le restavano però Dorgis, Candy e Vulcan, quest’ultimo morto nel dicembre 2020. Alla fine le rimase solo Candy. Ma nel 2021 Andrea le regalò un corgi e un dorgi.

I due cuccioli hanno tenuto compagnia a Elisabetta mentre suo marito Filippo si trovava in ospedale. La Regina chiamò il dorgi Fergus in onore di suo zio ucciso in azione durante la prima guerra mondiale, e il corgi Muick in onore di Loch Muick nella tenuta di Balmoral. Ma Fergus morì ad appena 5 mesi proprio all’indomani della dipartita del Duca di Edimburgo. Fu sostituito da Sandy, un altro corgi, regalo di Andrea e di Beatrice ed Eugenia di York.