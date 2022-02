Chi è Samuel Aitken, il bellissimo fratello di Kitty Spencer

Kitty Spencer, il look bianco a Venezia ispirato a Lady Diana

Bello, anzi bellissimo, Samuel Aitken fa impazzire il mondo della moda – e non solo: il fratellastro di Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, dimostra che buon sangue (reale) non mente e, come tradizione di quel ramo di famiglia, è conteso tra le più grandi firme. Se Kitty Spencer sfila per Dolce&Gabbana come le sorelle minori Amelia ed Eliza, anche Samuel è pronto a calcare le più gettonate passerelle. Un ragazzo dolce, posato, legatissimo alla famiglia, un socialite molto apprezzato: chi è Samuel Aitken? È ora di scoprirlo.

Chi è Samuel Aitken: la famiglia

Il bellissimo 18enne è figlio della madre di Kitty, Victoria Aitken (che era precedentemente sposata con il fratello della principessa Diana, Earl Spencer), e del suo secondo marito Jonathan Aitken, per questo è fratellastro della nipote di Lady D. I due sono davvero molto legati: sono cresciuti insieme a Cape Town e lui è corso appositamente in Italia l’estate scorsa per accompagnarla all’altare. Un matrimonio reale che ha fatto sognare con ben cinque cambi di abito della sposa, tutti da vera principessa e firmati Dolce&Gabbana, ma che ha anche puntato il faro sul ragazzo, che è piaciuto sia al pubblico che alle agenzie di moda. Samuel e Kitty si sono poi rivisti a Milano dopo le nozze, durante la lunga luna di miele (un mese) della coppia di neo sposi.

Per gli appassionati di albero genealogico reale, Samuel è anche fratellastro del visconte Louis e delle gemelle Amelia ed Eliza, di tutti figli di Victoria Lockwood e del fratello di Lady Diana, Charles Spencer. Dicevamo che è molto legato alla famiglia, che non lo hai mai trattato come un fratellastro: Kitty, Eliza e Amelia hanno avuto un ruolo molto importante nell’infanzia di Samuel tanto che lui stesso ha più volte ammesso di essere stato coccolato all’infinito dalle sorelle. Spesso gli “piaceva pensare che fossero le sue mamme. Ero il più curato, il più viziato, il più amato: ricevevo tutte le attenzioni. Ero come il piccolo principe della famiglia”. La mamma non è da meno, però: Victoria lo adora e lui ammette, ridendo, di essere un super cocco di mamma: “Le sono molto grato per avermi dato questa vita e questa educazione; è così generosa. Sono il più legato a lei. È la persona che ha fatto di più per me”.

Portare all’altare Kitty Spencer è stato importantissimo per lui: “Non mi aspettavo che fosse emozionante, non sono esattamente una persona emotiva, ma accompagnarla all’altare è stato anche uno dei momenti che più mi ha inorgoglito nella mia vita. Ero molto commosso di essere stato invitato, insieme a mio fratello Louis. È stato un momento spontaneo e bellissimo”. Pieno d’entusiasmo e di buoni sentimenti, come si fa a non adorarlo?

Chi è Samuel Aitken: la carriera nella moda

Le sue sorelle si sono recentemente trasferite da Cape Town a Londra e Samuel potrebbe presto seguire le loro orme. Il 18enne ha infatti dichiarato di essere interessato a finire gli studi all’Università di Edimburgo, già frequentata da suo fratello Louis Spencer. Precedentemente impegnato con gli studi al Bishops Diocesan College di Cape Town, sta intanto facendo impazzire il mondo con i suoi scatti fashion in cui mostra un fisico tonico e un viso così fotogenico da rasentare la perfezione. I suoi celebri addominali scolpiti sono sempre in bella mostra e Samuel stesso ne ha parlato divertito: “La maggior parte delle volte, quando sono a casa, non indosso la maglietta, sto solo in pantaloncini perché qui [a Cape Town, ndr] può fare molto caldo. Sono come Tarzan”. I fan non possono che esserne felici e i follower sui suoi account social non fanno che crescere.

Definito “il principe per eccellenza“, Samuel è stato ingaggiato dalla 20 Model Management, mentre le sorelle sono tutte sotto contratto con la Storm Model Management.

Chi è Samuel Aitken: la vita sentimentale

I single di Edimburgo che sperano di sedurre l’erede dovranno rivedere i loro piani, almeno momentaneamente: a ottobre Samuel ha ufficializzato la sua relazione con Noa Duckitt, un’artista in erba di cui lui sembra innamoratissimo. Una relazione che entusiasma la famiglia Spencer, compresa Lady Kitty, che li trova bellissimi insieme.