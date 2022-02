Charlotte Casiraghi, le sue gocce magiche idratanti costano solo 13 euro

Charlotte Casiraghi sfila a cavallo e Beatrice Borromeo osa in mini

Classe 1986, Charlotte Casiraghi è talmente affascinante che qualsiasi cosa indossi o in qualsiasi modo si trucchi lascia sempre senza fiato. Sebbene la sua bellezza sia un dono di natura, anche la figlia di Carolina di Monaco ha le sue strategie segrete per esaltare i molti punti di forza. Tra queste alcune gocce di Innoxa per idratare gli occhi che rendono lo sguardo ancora più magnetico. E sono facilmente acquistabili online per 13 euro.

Spray per gli occhi

Charlotte Casiraghi, look naturale

Per sua stessa ammissione, Charlotte Casiraghi non è una maniaca del trucco e parrucco, così come non è ossessionata dalla cura del corpo, forse perché ha ereditato i geni di nonna Grace Kelly e della mamma Carolina di Monaco cui è somigliantissima. La monegasca infatti ha rivelato di odiare la palestra e di non usare particolari trattamenti per i suoi capelli. In altre parole, non le interessa avere in testa “l’effetto casco”. Anche se quando appare in pubblico è sempre impeccabile.

Certamente, negli ultimi anni non sono mancate foto paparazzate di lei in ciabatte e abiti comodi, coi capelli spettinati. Ma quelle sono eccezioni di vita privata, facilmente comprensibili soprattutto per una mamma con due figli piccoli e lavoratrice. Infatti, Charlotte è diventata nel 2021 brand ambassador di Chanel e nel contempo scrive libri di filosofia.

A proposito dei suoi impegni nella moda, fin dalla più tenera età ha frequentato l’ambiente, divenendo testimonial di brand importanti, in passato è stata protagonista di diverse campagne anche per Gucci.

Charlotte Casiraghi, le gocce effetto sguardo luminoso e riposato

A fine gennaio 2022 l’abbiamo vista sfilare durante la settimana dell’Alta Moda parigina per Chanel in sella a un cavallo. In quella occasione, è stato scelto per lei un make up essenziale che puntava sullo sguardo, utilizzando un eyeliner nero allungato in grado di rendere profondo lo sguardo.

Per amplificare l’effetto, Charlotte Casiraghi ha confessato qualche tempo fa a Vogue di avere un piccolo segreto: porta sempre con sé un collirio del brand Innoxa che l’aiuta a idratare gli occhi evitando secchezza e arrossamenti che compromettono la freschezza del viso.

Di queste gocce magiche esiste anche una versione in formato spray con aloe vera e acido ialuronico che è ideale per contrastare la stanchezza e la secchezza degli occhi, è idratante e rinfrescante, combatte lo stress oculare ed è indicata anche per chi porta le lenti a contatto. Si trovano facilmente online al prezzo di 13 euro e possono essere un valido escamotage da associare a un sapiente make up per avere un aspetto riposato.