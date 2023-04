Charlotte Casiraghi è strepitosa: stesso abito (Chanel) di 18 anni fa

Fonte: IPA Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ancora una volta lascia tutti senza fiato con la sua bellezza disarmante e la sua classe. La figlia di Carolina di Monaco ha indossato lo stesso completo nero, firmato Chanel, di 18 anni fa e le sta ancora un incanto. Ma la scelta di riciclare quel look ha un significato preciso, è un tenero omaggio a suo nonno, il Principe Ranieri.

Charlotte Casiraghi, l’abito di Chanel di 18 anni fa

Charlotte Casiraghi ha partecipato alla messa in memoria del Principe Ranieri, scomparso il 6 aprile 2005, nella cattedrale di Montecarlo. La monegasca ha deciso di indossare lo stesso abito che portava ai funerali del nonno. Si tratta di un completo di Chanel, di cui è brand ambassador, composto da una giacca-bolero e un tubino dritto lungo fino al ginocchio, in bouclé nero, che ha abbinato a una delle classiche borse della maison francese trapuntate con tracolla d’oro e delle scarpe bicolore.

Dopo 18 anni e due gravidanze, il completo le sta ancora benissimo. Per Charlotte sembra che il tempo non passi mai (basta pensare a quanto fosse splendida al Ballo della Rosa). L’unico dettaglio diverso, rispetto al 2005, è la mantiglia in pizzo nero che portava ai funerali del Principe Ranieri.

Charlotte Casiraghi, il significato del suo look per il Principe Ranieri

La scelta di riciclare il look di Chanel dopo 18 anni mostra il desiderio della Casiraghi di omaggiare il nonno cui era legatissima. Infatti, in un’intervista di qualche tempo fa sua mamma Carolina di Monaco aveva confessato quanto Ranieri fosse stato importante per i suoi figli, specialmente dopo la scomparsa di suo marito Stefano Casiraghi. “Dopo la morte di Stefano, mio ​​padre ha fatto da padre a Charlotte e ai suoi fratelli”. Dunque, il Principe Ranieri è stato più che un nonno per Charlotte, Pierre e Andrea, è stato un punto di riferimento, una figura paterna che ha sostenuto i nipoti e li ha aiutati a superare la tragedia dell’improvvisa morte del loro padre.

Il centenario del Principe Ranieri: 1923-2023

Ma stupisce il fatto che Charlotte Casiraghi abbia deciso solo 18 anni dopo la dipartita del nonno di indossare nuovamente il completo portato al suo funerale. Anche in questo caso, la decisione ha un significato preciso. Infatti nel 2023 ricorrono i 100 anni dalla nascita del Principe che ha visto la luce il 31 maggio 1923. Perciò il Principato ha dedicato quest’anno a Ranieri III. A Montecarlo verranno organizzati diversi eventi per ricordarlo, a partire proprio dal 31 maggio quando la famiglia Grimaldi si riunirà alla Rocca per festeggiarlo con una grande torta di compleanno cui seguiranno una serie di spettacoli ispirati alle sua passioni. Le celebrazioni si concluderanno a inizio 2024 con il 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo, un evento emblematico per il Principato, a cui il Principe Ranieri teneva molto.

Da qui la scelta del look di Charlotte Casiraghi per essere ancora più vicina al nonno. Scelta che è stata molto apprezzata sui social. C’è chi scrive: “È fortunata, le sta ancora bene”. “Di buon gusto e di classe”. E qualcuno plaude per la sua scelta ecologica ma soprattutto per il suo “buon animo” nel voler ricordare con tale affetto Ranieri. Affetto che Charlotte durante la messa commemorativa ha rivolto soprattutto a sua zia Charlene di Monaco che si dice sia incinta.