Monaco ha ospitato per la prima volta la Guida Michelin France, e la Principessa Charlene per l'occasione ha scelto di brillare più che mai: tutto sul suo tailleur dorato, in perfetto equilibrio tra classe e grinta

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Charlene di Monaco

Come sappiamo, ogni anno la celebre Guida Michelin France seleziona una destinazione diversa per la sua prestigiosa cerimonia di premiazione: con l’edizione 2026 è stato il turno di Monaco, visto il rapporto di lunga data e la sua eccezionale concentrazione di ristoranti di alto livello. È stato dunque il Grimaldi Forum ad ospitare per la primissima volta l’evento e, data la rilevanza della serata, non potevano certo mancare all’appello il Principe Alberto II e Charlene di Monaco: con la grazia che da sempre la contraddistingue, la principessa ha fatto la sua splendida apparizione vestita d’oro da capo a piedi. Vediamone insieme ogni dettaglio.

Charlene di Monaco vestita d’oro alla Guida Michelin 2026: il look fa scintille

Come detto Monaco ha accolto con grande onore la premiazione della Guida Michelin France 2026, che si è conclusa con la terza stella allo chef Michaël Arnoult del ristorante Les Morainières in Savoia. Anche il Principato ha brillato grazie al Robuchon Monaco, diretto dallo chef Jonathan Larrieu, che ha ricevuto la sua prima stella, ma non soltanto per questo.

Vestibilità morbida, spalle stondate e strepitosa texture satinata: il tailleur d’oro di Charlene di Monaco alla cerimonia gastronomica univa perfettamente raffinatezza e grinta, con un tocco di luce che ha reso del tutto impossibile non notarla. Quale altro grande nome avrebbe potuto portare un look del genere, se non quello di Giorgio Armani?

Da sotto all’impeccabile due pezzi, in foto, si intravede un top in lurex decorato da onde orizzontali fatte di strass, anch’esso del medesimo brand, mentre una pochette rettangolare metallizzata ed un paio di décolleté en pendant dalla silhouette a punta completavano la tenuta con estrema classe. Ad aggiungere scintillio extra erano poi dei grandi orecchini ovali tempestati di diamanti, mantenuti in primo piano grazie allo chignon basso con riga laterale.

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Non sorprende affatto, in realtà, che la principessa abbia scelto proprio Armani per un evento di tale portata:”È con grande tristezza che il Principe ed io abbiamo appreso della scomparsa di Giorgio Armani. Figura iconica nel mondo della moda, ha creato e plasmato tendenze che hanno influenzato generazioni. Il suo lavoro e i suoi successi vivranno e continueranno a ispirare il futuro”, aveva scritto sull’account Instagram ufficiale della Famiglia Reale una volta ricevuta la triste notizia.

Dalla scomparsa di Re Giorgio, lo scorso settembre, sono stati poi numerosi i suoi omaggi allo stilista. Basti pensare che fu proprio lui a creare il suo favoloso abito da sposa, nel luglio 2011.

Charlene di Monaco brilla sempre: il look al Provale Solidarité

A quanto pare Charlene di Monaco — proprio come noi, del resto — è particolarmente attratta da tutto ciò che luccica: appena tre giorni fa l’abbiamo vista partecipare al gala di beneficenza Provale Solidarité presso il Four Seasons Hotel George V di Parigi, in qualità di presidente della Federazione Monegasca di Rugby, carica che ricopre dall’autunno del 2024, e in quel caso l’assoluto protagonista era stato un magnifico abito blu notte firmato Oscar de la Renta.

Parliamo di un modello dalle linee scivolate, accollato e con le maniche corte in crêpe, particolareggiato da cristalli argento a mosaico: una visione, insomma, l’ennesima.