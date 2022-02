“Charlene di Monaco fuori di sé: ferita dall’infedeltà di Alberto”

Charlene di Monaco, Carolina prende il suo posto e i figli sono tristi

Non si placano le indiscrezioni sull’isolamento di Charlene di Monaco in una clinica in Svizzera. Pare che la Principessa sia fuori di sé per il passato di Alberto e la presenza a Montecarlo dell’ex di lui, Nicole Coste. Ma la causa scatenante del suo malessere è una presunta infedeltà del marito e la presenza di una altrettanto presunta terza figlia illegittima.

Charlene di Monaco ferita da Alberto

Secondo quanto riporta LC News all’origine dei tormenti di Charlene di Monaco ci sarebbe proprio suo marito Alberto, nonostante quest’ultimo sia intervenuto più volte pubblicamente dichiarando che il ricovero di sua moglie in una struttura svizzera, lontana da casa, riguardava solo le sue condizioni di salute e non aveva niente a che fare con una presunta crisi matrimoniale.

Poi sono spuntate le voci secondo le quali l’ex nuotatrice soffre della Sindrome di Rebecca, una particolare forma di gelosia che riguarda le precedenti relazioni del proprio partner, voci per altro mai confermate ufficialmente. Ora, la situazione tra Charlene e Alberto si sarebbe fatta critica quando una donna brasiliana ha dichiarato di avere avuto una figlia dal Principe e gli chiedeva il test di paternità. Se l’esito fosse stato positivo, sarebbe stato il terzo figlio illegittimo di Alberto. Tutto questo accadeva nel 2020.

Alberto di Monaco, le accuse della figlia illegittima

Poi è iniziato l’iter legale. Nel frattempo, dalle colonne di You, rivista sudafricana, la presunta figlia di Alberto esprimeva tutta la sua indignazione nei confronti del supposto padre che non solo si rifiutava di fare il test del DNA, ma perfino di volerla incontrare. “Non capisco perché sono cresciuto senza mio padre. Ora che ti ho trovato, ti rifiuti di vedermi“.

Pare che Charlene non abbia retto all’ennesimo scandalo legato alla vita privata di suo marito, anche perché se quanto sostiene la donna brasiliana fosse confermato, la relazione tra lei e il Principe sarebbe avvenuta quando era già impegnato con Charlene. Un vero e proprio tradimento dunque?

Charlene di Monaco non ha retto allo scandalo

Il 2021 è stato un anno molto difficile per la Principessa che ha reagito alla notizia cambiando look e tagliandosi i capelli a zero, una trasformazione radicale che Paris Match definì “il gesto esasperato di una donna delusa“. Poi a febbraio dello stesso anno si sarebbe tenuto un processo a Milano, rinviato in seguito per la pandemia, durante il quale gli avvocati di Alberto avrebbero chiesto per il loro assistito l’immunità diplomatica.

Intanto Charlene si impegnava con la sua associazione fino a maggio, quando volata in Sudafrica per una missione a favore dei rinoceronti, è stata colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie che le ha impedito di tornare a casa fino a novembre. Ma, una volta rientrata, le condizioni di salute precarie e le tensioni a Palazzo, hanno reso necessario il ricovero che si protrae ancora oggi, senza che si sappia quando la Principessa tornerà a Montecarlo accanto al marito e ai figli Jacques e Gabriella.