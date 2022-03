Charlene di Monaco blindata, due guardie del corpo non la perdono di vista

Charlene di Monaco, Carolina prende il suo posto e i figli sono tristi

Charlene di Monaco è ancora ricoverata nella clinica extra lusso di Zurigo dove, stando alle ultime indiscrezioni, è guardata a vista e protetta da due body guard. Ufficialmente per evitare che la privacy della Principessa venga in qualche modo disturbata da paparazzi e occhi indiscreti.

Charlene di Monaco, isolata e controllata da due guardie del corpo

Secondo Voici, Charlene di Monaco vive completamente isolata, anche dagli altri pazienti della clinica che costa ad Alberto 18mila euro al giorno. Una scelta pienamente condivisa dalla Principessa che così si sente protetta e rassicurata, almeno stando a quanto si legge sul magazine francese.

Fin da subito Alberto aveva dichiarato che sua moglie aveva bisogno di tranquillità e serenità per riprendersi dalla grave infezione a gola, naso e orecchie che l’aveva fortemente debilitata. Da qui la decisione di ricoverarla in una struttura specializzata, lontana da Montecarlo, per darle tutta la calma di cui necessitava, isolata sia dai problemi e dalle tensioni di Palazzo sia dalla curiosità morbosa dei media.

Voici racconta quella che è la quotidianità di Charlene in clinica. “La Principessa è assistita da due dame di compagnia e protetta da due guardie del corpo. Mentre la sua segretaria personale va avanti e indietro da Monaco a Zurigo per soddisfare le sue esigenze e tenerla aggiornata”. Così avrebbe dichiarato una fonte vicina alla moglie di Alberto.

Intanto, stando all’ultimo bollettino ufficiale sul suo stato di salute, le condizioni di Charlene sono in netto miglioramento, tanto che presto dovrebbe uscire dalla clinica per fare ritorno al Principato.

Il ritorno di Charlene di Monaco e la crisi con Alberto

Ma proprio sul suo ritorno a Montecarlo si sarebbero addensate nubi che non promettono nulla di buono. Circolano da più parti voci che sostengono che Charlene non intenda ritornare a vivere a Palazzo insieme ad Alberto, ma avrebbe preso un appartamento da sola dove andrebbe a vivere coi figli, Jacques e Gabriella.

Addirittura si dice che perfino Carolina di Monaco sia scettica sul ritorno di Charlene alla Rocca. Naturalmente i rumors non sono confermati ufficialmente. Alberto più volte è andato su tutte le furie per le fughe di notizie riguardanti sua moglie e la loro presunta crisi matrimoniale, sempre smentita.

Se comunque le voci fossero vere, ossia se fosse vero che Charlene è pronta ad andare a vivere senza Alberto, difficilmente potrà portare con sé i gemelli che per nascita appartengono al Principato e ne rappresentano il futuro. Di certo, la Principessa farà di tutto per riprendere il controllo sulla loro educazione e come già qualche mese fa un suo amico disse: “Charlene non divorzierà da Alberto, perché non lascerà mai i suoi figli”.