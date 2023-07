L’amico di Harry si sposa ma non lo invita al matrimonio

Fonte: Getty Images Meghan Markle, il look d’oro da 12mila dollari in dettaglio

La popolarità del Principe Harry è in picchiata. Il Duca di Sussex, infatti, non è stato invitato al matrimonio di Jack Mann, suo amico e collega alla Royal Military Academy Sandhurst. Un gesto che ha fatto molto riflettere e che rivela come il figlio di Re Carlo stia facendo il vuoto intorno a sé dopo aver lasciato l’Inghilterra per costruirsi una nuova vita lontano dalla Famiglia Reale, insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet Diana.

Harry assente alle nozze di Jack Mann

L’amico del Principe Harry, Jack Mann, si è sposato con la sua fidanzata Isabella Clarke nella chiesa di San Pietro a Sutton, nel Suffolk, in Inghilterra. Gli sposi sono stati fotografati mentre si scambiavano un tenero bacio all’uscita della chiesa. Lei indossava un abito bianco a maniche corte con dettagli floreali in rilievo, con un look che ricordava moltissimo quello sfoggiato da Pippa Middleton per le sue nozze. Lo sposo invece, elegantissimo, ha portato un abito classico con cravatta blu.

Al matrimonio era presente anche il caro amico di William e Kate Middleton, Thomas van Straubenzee, con sua moglie Lucy. Lui è anche il padrino della Principessa Charlotte mentre lei è insegnante alla Thomas’s Battersea Prep, frequentata proprio dalla secondogenita dei Principi del Galles e dal suo fratello maggiore George.

Secondo quanto riporta al Daily Mail, Harry e Meghan Markle erano assenti al matrimonio di Jack Mann nel Regno Unito. I due sono diventati molto amici diversi anni fa, quando entrambi frequentavano la Royal Military Academy Sandhurst. Mann si è poi arruolato nell’esercito britannico, è stato in Afghanistan (come Harry) e in Iraq. Ha poi fondato la società di sicurezza Alma Risk nel 2015. Hanno persino gareggiato insieme a un torneo di polo.

Dove abbiamo già visto Jack Mann

Contrariamente al Duca di Sussex e a sua moglie Meghan Markle, Jack Mann ha partecipato al matrimonio Reale che si è celebrato a maggio 2018. Lo abbiamo infatti visto in qualche immagine intima del ricevimento di nozze comparsa nel documentario di Netflix – Harry e Meghan – attraverso il quale hanno raccontato la loro verità. Mann compare in una foto in bianco e nero insieme a Harry, sorridenti, con Henry Warhurst, Charlie Gilkes, Mark Dyer e altri.

Non è però noto come si sia evoluto il loro legame. Nel suo libro di memorie, Spare, Harry ha spiegato di aver perduto moltissime delle sue amicizie dopo la lunga intervista concessa a Oprah Winfrey a marzo 2021, nella quale hanno affrontato il delicato tema del loro addio alla Famiglia e ai ruoli Reali.

“Diversi amici intimi e figure amate nella mia vita mi avevano rimproverato per Oprah. Come hai potuto rivelare cose del genere? Riguardo alla tua Famiglia?”, ha spiegato Harry in Spare. “Ho detto loro che non riuscivo a capire come parlare con Oprah fosse diverso da quello che la mia Famiglia e il loro staff avevano fatto per decenni, informando costantemente la stampa. L’unica differenza era che Meg e io eravamo sinceri al riguardo”.

Il Principe Harry, parlando di Spare a People, aveva detto: “Non voglio chiedere a nessuno cosa ne pensi, e questo include la mia Famiglia. Questo libro e le sue verità sono per molti versi una continuazione del mio percorso di salute mentale. È un resoconto grezzo della mia vita: il bene, il male e tutto il resto”.