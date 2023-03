“Alberto di Monaco rapito nel giorno del suo compleanno”. Charlene era con lui

Fonte: Getty Images Charlene e Alberto di Monaco

Alberto di Monaco “è stato rapito” nel giorno del suo 65esimo compleanno. A svelare il piano segreto è stato lo stesso Principe che ha raccontato come sono andate le cose. Mentre Charlene di Monaco è finalmente ricomparsa al suo fianco e indossava un giubbino di Akris da 4.150 euro.

Alberto di Monaco rapito dai figli

L’assenza di Charlene di Monaco dall’apparizione pubblica di Alberto coi figli Jacques e Gabriella nel giorno del suo compleanno aveva destato preoccupazione. Ma presto è arrivata la spiegazione ufficiale da parte dello stesso Principe che è stato letteralmente rapito nel pomeriggio del suo 65esimo augusto genetliaco.

In una lunga intervista a People, Alberto di Monaco ha spiegato come ha trascorso il suo compleanno, il 14 marzo. Anche se ha spento 65 candeline, dunque un traguardo importante, il Principe ha voluto una festa privata, circondato esclusivamente dalla sua famiglia, i gemelli Jacques e Gabriella e sua moglie Charlene.

A mezzogiorno, durante il Cambio della Guardia in Place du Palais, l’Orchestra dei Carabinieri del Principe gli ha augurato buon compleanno in musica. Alberto e i bambini si sono affacciati dalla finestra del Palazzo, ma Charlene non era con loro. Poi il Principe ha pranzato con la famiglia, con sua moglie e i figli. Dopo quando Jacques e Gabriella sono tornati da scuola “è stato rapito”. “Davvero. Mi è stato detto di essere disponibile per essere rapito. Alle 5:30“, ha spiegato Alberto a People, precisando che si trattava di un segreto. I bambini “vogliono portarmi a uno spettacolo teatrale, ma in realtà sono stato solo avvertito che sto per essere rapito“.

In effetti è stato creato appositamente per il compleanno del Principe uno spettacolo teatrale dal titolo, La strega nell’armadio delle scope, diretto e interpretato da Anthéa Sogno e dalla sua troupe di attori. Dunque, i sequestratori di Alberto sono stati i piccoli Jacques e Gabriella, con la complicità di mamma Charlene.

Charlene di Monaco, il bomber da 4.150 euro

Per il pomeriggio a teatro, la Principessa ha indossato una mise molto casual: giubbotto a bomber nero con chiusura lampo di Akris, il brand svizzero di lusso che è diventato il suo preferito. Costo della giacca? 4.150 euro. Ad essa ha abbinato dei pantaloni cargo beige di Louis Vuitton e le décolleté Heartbreaker in pelle nera della maison francese.

Jacques e Gabriella, con una pelliccia ecologica blu cobalto, si sono divertiti tantissimo. Papà Alberto ha parlato molto di loro. Della figlia ha detto che ha un carattere forte e indipendente, ma suo fratello si sa difendere: “Jacques si oppone a lei ora, e quando ne ha avuto abbastanza, dice ‘No!’ Quindi non è schiacciato dalla sua forte personalità”. Anche se a volte si sentono in imbarazzo in pubblico, ha spiegato il Principe, adesso sono finalmente sereni visto che la loro mamma è tornata: “Il fatto che abbiano di nuovo normali attività scolastiche, sport scolastici, non siano nell’aula scolastica del piccolo palazzo e stiano interagendo con un numero di altri bambini ha restituito loro molta fiducia. Il carattere si sviluppa in situazioni diverse e esperienze diverse fanno emergere qualità diverse in loro”.

Compleanno Alberto di Monaco, niente regali per lui

Se i gemelli sono felici, lo è anche Alberto. Quando gli viene chiesto di fare un bilancio dei suoi 18 anni sul trono, lui prontamente risponde che la cosa più bella sono i gemelli e Charlene. Dunque, il suo compleanno in famiglia è stato fantastico, il più bel regalo che potesse ricevere, anche perché di doni ne ha avuti già abbastanza, non ha voluto niente. “La gente pensa che questo Palazzo sia grande, ma il nostro magazzino è pieno. Sono serio… Non so più dove mettere le cose“.

Così, niente regali materiali ma una doppia festa. Le celebrazioni continuano anche mercoledì 15 marzo con un concerto per San Patrizio presso la Biblioteca irlandese Princess Grace a Monaco prima che il Principe si rechi in Irlanda per la dedica formale di “una nuova statua di mia madre nella contea di Mayo”.