Il 2023 delle famiglie reali: i fatti più importanti

Il 2023 sarà ricordato per l'incoronazione di Carlo III, ma anche per i royal wedding da favola e alcuni anniversari importanti delle monarchie europee.

Fonte: Getty Images Re Carlo III saluta la folla il giorno della sua incoronazione, il 6 maggio 2023

L’anno 2023 per le famiglie reali si apre con uno scandalo annunciato: il 10 gennaio esce l’autobiografia del Principe Harry, Spare. All’interno del libro ci sono molte accuse rivolte ai Windsor che, come al solito, decidono di non rispondere. Il libro è un successo, vengono vendute un milione e quattrocento mila copie nelle prime 24 ore.

A novembre un altro libro crea un po’ di scompiglio alla corte inglese: l’uscita nelle librerie di Endgame, scritto dal giornalista molto vicino ai Sussex, Omid Scobie, che attacca in più fronti la famiglia reale britannica. Nella versione olandese del libro escono “per errore” addirittura i nomi dei reali che avrebbero fatto commenti razzisti sul colore della pelle di Archie. In questo caso in pochi giorni tutto il clamore è svanito come una bolla di sapone, proprio come era iniziato.

Il libro “bomba” su Letizia di Spagna

Destino vuole che l’anno si concluda con un altro libro-scandalo, questa volta i protagonisti non sono i Windsor, ma i Borbone: Letizia y yo, è il libro del giornalista Jaime Peñafiel che racconta di una presunta relazione extraconiugale della Regina Letizia di Spagna con tanto di testimonianza in prima persona dell’ipotetico amante Jamie del Burgo (ex marito di Telma, sorella della Regina).

Lo scandalo del Nord

Un altro scandalo avviene a Madrid, anche se il protagonista è l’erede al trono di Danimarca, il Principe Frederik, paparazzato nella capitale spagnola in compagnia di una donna che non è sua moglie, la bellissima Mary. In questo caso la signora presente con lui nelle foto, Genoveva Casanova, smentisce qualunque coinvolgimento amoroso e il palazzo danese tace, perché sanno bene che ogni smentita è una notizia data due volte.

Oltre agli scandali e ai libri, ci sono molti eventi che hanno visto protagoniste le famiglie reali in questo 2023.

L’incoronazione di Carlo III

L’avvenimento più seguito è l’incoronazione di Carlo III, il 6 maggio a Londra. Un evento storico a quasi 70 anni dall’incoronazione della madre Elisabetta II, avvenuta il 2 giugno 1953. Una grande festa per i britannici e per la capitale dopo il lutto per l’amata Sovrana. La cerimonia è stata seguita da circa 20 milioni di spettatori solo nel Regno Unito.

Il primo anno di regno

Per Carlo III, in questo 2023, ci sono tante prime volte da Re: il compleanno ufficiale, le visite all’estero come Sovrano, le cerimonie che lo vedono protagonista.

Le prime visite di stato di Re Carlo III e della Regina Camilla sono in due Paesi europei: in Germania a marzo e in Francia a settembre, dopo che era stata rimandata a causa delle accese proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal Presidente Macron. Due trionfi per Carlo che viene ricevuto con gli onori da grande Capo di Stato.

Per il resto, il 2023 di Carlo III è un anno all’insegna della continuità con il Regno della madre, che è andato avanti senza grandi intoppi o rotture con il passato, solo alcuni piccoli cambiamenti come ad esempio invitare a Natale l’ex moglie del Duca di York, Sarah Ferguson e i figli di Camilla, avuti con Andrew Parker-Bowles.

Il Giubileo d’Oro svedese

A settembre iniziano i festeggiamenti alla corte svedese per il Giubileo d’Oro del regno di Carlo Gustavo che Stoccolma omaggia con eventi e banchetti. Tutte le famiglie reali scandinave sono presenti, insieme a tanti ospiti internazionali. Il Re celebra questo importante traguardo, insieme alla moglie Silvia, che pochi giorni fa ha spento 80 candeline, ai figli e agli otto nipoti.

I dieci anni di regno di Philippe del Belgio

Un traguardo festeggiato più sobriamente è quello del Re Philippe del Belgio che a luglio 2023 festeggia 10 anni di regno. Philippe sale al trono dopo l’abdicazione del padre Alberto, nel 2013, insieme alla moglie Mathilde e da allora la coppia reale è molto amata dai belgi.

L’anniversario del Principato e il ritorno di Charlene

Altro stato altro anniversario: a Monaco il 31 maggio viene festeggiato il centenario della nascita di Ranieri III, che nei lunghi anni come capo di Stato ha dato al Principato una fama e un’importanza internazionale senza precedenti. Ad aiutarlo e sostenerlo l’amata moglie, una leggenda del cinema di Hollywood, l’indimenticabile Grace Kelly.

Finalmente nel 2023 torna sulla scena anche l’attuale Principessa Consorte, Charlene, che a causa di problemi di salute è stata lontana dal Principato e dalla famiglia per molti mesi. Oggi la vediamo sempre più protagonista degli eventi monegaschi.

I compleanni del 2023

Anche per i compleanni il 2023 è un anno significativo per i reali: Leonor di Spagna e Christian di Danimarca festeggiano la maggiore età. Due futuri monarchi europei che spengono 18 candeline, un traguardo importante.

Christian di Danimarca festeggia in grande stile con banchetto a corte, tiare e abiti da sera.

Leonor, invece, celebra un compleanno istituzionale: il 31 ottobre, la Principessa delle Asturie prima giura sulla costituzione spagnola, poi festeggia privatamente con la famiglia.

Sempre a proposito di compleanni, sia l’erede al trono di Norvegia, Haakon, sia la moglie, la Principessa Mette-Marit, festeggiano i 50 anni a un mese di distanza l’uno dall’altra, durante l’estate.

La morte di un Re

Tanti festeggiamenti ma anche un lutto importante: all’inizio dell’anno, dopo pochi mesi dalla scomparsa di Elisabetta II se ne va Costantino, ex Re di Grecia. Nonostante la monarchia greca venga abolita nel 1974, la morte di Costantino, padrino di battesimo del Principe William, colpisce molto i greci e l’ex Re riceve un grande tributo di affetto da gran parte della popolazione.

Le autorità greche rifiutano il funerale di stato ma alle esequie sono presenti i membri delle famiglie reali di tutta Europa. Dopo la cerimonia il Re viene accompagnato al cimitero di Tatoi, dove riposano i Re di Grecia. Il nuovo capo della dinastia è il figlio, il Principe Pavlos.

I royal wedding 2023

Come ogni anno non potevano mancare i royal wedding che tanto fanno sognare.

Uno dei primi del 2023 vede protagonista la principessa Iman, figlia di Re Abdallah e della Regina Rania di Giordania, che convola a nozze il 12 marzo con Jameel Alexander Thermiotis, manager internazionale. In abito Dior, la Principessa giordana apre la stagione dei grandi matrimoni reali, infatti, pochi mesi dopo si sposa il fratello, l’erede al trono Hussein.

Le nozze di Hussein con la bellissima saudita Rawja Al Saif vengono celebrate a giugno alla presenza dei membri delle royal family di tutto il mondo, compresi i principi di Galles, i reali d’Olanda, di Spagna e di altre casate europee. Doppio cambio d’abito sia per gli sposi che per gli invitati, la sposa Rawja indossa prima un abito di Elie Saab, poi si cambia in un vestito da fiaba del brand italiano Dolce & Gabbana.

Elie Saab è il brand scelto anche da un’altra sposa reale sempre nel 2023, la Principessa Alexandra di Lussemburgo, unica figlia dei granduchi, che convola a nozze con Nicholas Bagory ad aprile.

Anche la Baviera ha il suo royal wedding dopo tanti anni: il futuro capo della famiglia reale bavarese, il principe Ludwig sposa la borghese Sophie-Alexandra Evekink con un matrimonio da fiaba degno della storia di una sua celebre antenata, Sissi.

Rimanendo in Europa, in Portogallo, a ottobre suonano le campane a festa per un altro importante matrimonio: l’Infanta Maria Francisca, Duchessa di Coimbra, unica figlia del Duca e della Duchessa di Braganza, convola a nozze con Duarte de Sousa Araújo Martins. Si tratta del primo matrimonio reale portoghese in oltre un quarto di secolo.

Il 2023 è stato un anno ricco di eventi per le famiglie reali, che sarà ricordato soprattutto per l’incoronazione di Carlo III, in questi giorni riproposta in un documentario approfondito con dettagli e “backstage”, trasmesso dalla BBC. Le agende reali del 2024 sono già piene di appuntamenti ai quali tanti altri se ne aggiungeranno nel corso dell’anno. Le ultime vicende sui presunti tradimenti alla corte di Spagna e di Danimarca e sulla diatriba tra i Duchi di Sussex e la famiglia reale inglese saranno gli argomenti che continueranno a riempire le prime pagine dei giornali nei primi mesi dell’anno.