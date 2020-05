L’amore, quello vero, arriverà. E saprà resistere a ogni tempesta

editato in: da

Ci hanno provato scrittori, filosofi, artisti e musicisti, ma neanche le stelle e le forze misteriose dell’intero universo sono riuscite a spiegare l’amore. Del resto come si potrebbe mai descrivere un sentimento così puro, infinito e incondizionato?

Lui non si accontenta delle briciole o di piccole parti, lui quando arriva si prende tutto, appropriandosi di mente e cuore, di ogni piccola parte e ogni muscolo del nostro corpo. Diventa l’esecutore misterioso e invisibile delle nostre azioni, delle nostre mani che possono sentire e toccare l’amore.

E non importa quanto ci siamo opposte a questo sentimento, quanto abbiamo cercato di non cadere in quella che ai nostri occhi, da semplici spettatrici, sembrava una trappola. Abbiamo passato la vita a evitarlo, a fingere che di lui non ci importasse convincendoci che non avevamo bisogno di tutta quella melassa per sentirci felici.

E poi lui è arrivato e, senza chiedere nulla, si è preso il cuore. A nulla sono valse le difese, i castelli e le armature costruite nel tempo, lui ha saputo abbattere tutto e accoglierci nella nostra nudità. E lo ha fatto con pazienza e gentilezza, come solo lui sa fare, l’amore.

Poi sono arrivati i maremoti, gli tsunami e le tempeste, ma ormai era chiaro che nulla e nessuno poteva più competere con la forza e la potenza dell’amore, quasi come se fosse una bolla di cristallo infrangibile e protetta da tutte le forze inspiegabili dell’universo. E questo ci ha sconvolte, confuse e frastornate perché non immaginavamo potesse esistere qualcosa di così potente.

E allora tutte le insicurezze hanno lasciato spazio alle certezze, quelle dell’amore. E quei gesti, le carezze, quelle piccole abitudini si sono sostituite alle forme che ci erano più familiari e nulla, da quel momento in poi, è diventato più sostituibile.

Perché lui, non un sentimento qualsiasi ma il sentimento, è arrivato, riparando il nostro cuore in frantumi, trasformando le lacrime in sorrisi e la pioggia in raggi di sole. Perché lui ha salvato il mondo intero, il nostro.

Perché ora lo sappiamo che lui è l’amore, quello vero.