Lui tradisce la figlia del mio compagno e io non so come dirglielo

Fonte: iStock Lui la tradisce, devo dirglielo?

La mia vita sembra la brutta copia di una telenovelas che non mi fa dormire la notte. In famiglia siamo io, il mio compagno, nostro figlio e la figlia del mio compagno, nata da una precedente relazione, che oggi ha 26 anni ed è venuta a vivere con noi quando è diventata maggiorenne, non avendo mai avuto un buon rapporto con la madre. Le voglio molto bene, per me lei è come una figlia, e io per lei una seconda mamma. Seconda perché una mamma lei ce l’ha e io non mi sono mai voluta sostituire ad essa. Tre anni fa si fidanza con un ragazzo, pochi mesi fa decidono di andare a vivere insieme e per fine 2024 contano di sposarsi. Lui, qualche anno più grande e una relazione alle spalle durata quasi 10 anni, i classici fidanzati da ragazzini. Ora, la mamma della sua ex è una mia vecchia amica dei tempo della scuola. Scopro da lei che si vedono ancora. E, cosa peggiore, a maggio dello scorso anno questa ragazza è rimasta incinta di lui e ha perso il bambino. Io ho notato che quest’estate lui era molto turbato, e ne aveva parlato con lei che mi aveva detto che era preoccupato per i soldi, dato che sta sistemando l’ex casa della nonna dove andranno a vivere. Cosa devo fare? Parlare prima col ragazzo e dirgli che so tutto? Davvero non ci dormo più la notte e sto malissimo.

Amica mia, intanto lasciati stringere in un forte abbraccio che, anche se virtuale, è più sentito che mai. La situazione che stai vivendo da spettatrice ti ha messo davvero davanti a uno dei bivi più complessi e sofferti che potessi affrontare. Ma è arrivato il momento di farlo, prima di tutto per te stessa perché non è giusto che tu paghi le conseguenze delle bugie degli altri, e poi anche per quella ragazza di cui ti prendi cura come se fosse una figlia.

Sei una posizione che definire scomoda è un eufemismo. Ma lasciati dire una cosa: non sei tu quella che ha sbagliato, quella che ha costruito un muro di menzogne e porta avanti due relazioni parallele. Non dovresti essere tu quella che non dorme la notte e non vive più, ma lui che ha deciso di muoversi nell’ombra per distruggere i sogni di quella ragazza che ami come se fosse una figlia. E se è vero che le vuoi così bene sono certa che in cuor tuo sai già cosa devi fare.

Lo so che non vorresti vederla soffrire, ma se è una vita fatta di felicità quella che immagini per lei, allora, devi metterla a corrente della verità. Sarà poi lei a scegliere se andare avanti con quella relazione perdonando, oppure decidendo di ricominciare. Ma è tutto suo il diritto di sapere quello che sta succedendo nella sua vita perché lei merita una possibilità, quella di sapere. Ed è tuo il compito di concedergliela, anche se apparentemente ingrato.

Non so che tipo di rapporti tu abbia con il suo fidanzato, ma temo che parlargli non cambierebbe le cose e, anzi, darebbe a lui il tempo di costruire nuove bugie. Il mio consiglio è quello di non far passare altro tempo e agire subito. Perché vedi, inevitabilmente anche tu sei diventata vittima delle sue menzogne, e il timore è che, una volta emersa la verità, tu possa diventare al tempo stesso una carnefice. Perché tu sapevi e non hai fatto niente.

Quindi agisci amica mia e fallo subito. Parlane con il tuo compagno, digli tutto quello che sai, spiegagli come ti senti e come stai vivendoda quando hai scoperto il tradimento. Affrontate la cosa insieme, solo così riuscirete a fare la scelta migliore per il benessere della vostra ragazza.