Usi un filtro rosa, verde, azzurro o rosso per interpretare la tua vita e le relazioni con gli altri? Gioca con il test e scopri qual è il colore che ti guida nell’approccio con il mondo e come influenza la considerazione di ciò che ti accade

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF TEST: Come vedi il mondo?

Non tutti ci poniamo con lo stesso atteggiamento verso il mondo: il modo di considerare ciò che viviamo e di interpretare i fatti varia molto. È come se avessimo dei “filtri colorati” che in qualche modo guidano le nostre azioni e i comportamenti. Da cosa sono fatti questi filtri? Dalla nostra educazione, dalla cultura, dalla famiglia, dalle esperienze positive e negative, da ciò che abbiamo visto e vissuto, imparato e capito. Ad esempio…

Vedere il mondo in rosa

Il rosa contraddistingue l’approccio romantico, gentile e idealistico al mondo. Chi vede il mondo in rosa di solito riesce a trovare il bello in ogni cosa, anche nelle più piccole e in apparenza insignificanti. L’amore e la dolcezza sono gli elementi da cui parte chi ha una visione rosa del mondo.

Confidare nel bene, adoperarsi per trovare positività e bellezza in tutto ciò che ci circonda, preferire l’ottimismo al pessimismo, credere nell’amore come forza dinamica che muove il mondo non è un atteggiamento debole o irrealistico. Tutt’altro. Significa riconoscere che la vita è fragile e preziosa, ma proprio per questo merita di essere vissuta con empatia, gratitudine e affetto.

Cose belle rosa: l’alba, i fenicotteri, le pesche, le camelie, le peonie, i fiori di ciliegio, i biscotti rosa del deserto, il lipstick confetto, i macarons rosa alla fragola, le mele pink lady, il vino rosé, il rosa-Barbie di Margot Robbie.

Vedere il mondo in verde

Il verde è il colore della speranza e dell’equilibrio ma è anche quello della natura che si rinnova. Chi vede il mondo in verde di solito è una persona ottimista anche se non perde di vista la reale situazione delle cose. Il suo atteggiamento, in generale, è di fiducia nella capacità umana di migliorarsi e trovare soluzioni vantaggiose per tutti. Questo vale sia per le relazioni interpersonali che per le grandi questioni mondiali.

verde è il colore della consapevolezza ecologica ma è anche l’unico che indichi “via libera”: infatti se il semaforo è verde, possiamo passare liberamente. E la libertà è uno dei valori fondamentali per chi vive in verde.

Cose belle verdi: i prati, le foglie degli alberi, i macarons al pistacchio, i pappagalli parrocchetti, i camaleonti (a seconda del momento), i ravioli verdi, la rucola, gli smeraldi, gli occhi di Timothée Chalamet.

Vedere il mondo in azzurro

L’azzurro è il colore del cielo e del mare, quindi ha un forte legame con l’acqua, elemento basilare per l’esistenza stessa della vita. Suscita sensazioni di pace e serenità, valori molto importanti per chi vive in azzurro.

Questo colore è associato alla spiritualità ma anche alla tolleranza e al rispetto degli atri. Chi vede il mondo in azzurro annovera creatività e immaginazione tra i propri talenti e si adopera per la comunicazione aperta e la comprensione reciproca, evitando il più possibile i conflitti e i contrasti.

Cose belle azzurre: la pietra acquamarina, l’uccello ghiandaia azzurra, il mare al mattino presto, i fiori non-ti-scordar-di-me, i fiordalisi, i macarons celesti ai frutti di bosco, gli occhi di Jared Leto.

Vedere il mondo in rosso

Il rosso è il colore del fuoco che riscalda, cuoce i cibi, illumina il buio (e quindi permette l’evolversi di una cultura) ma può anche devastare interi territori. Chi vive la vita in rosso è una persona espansiva con grande energia vitale, non evita le sfide, non teme i conflitti e adora mettersi alla prova.

Questo colore simboleggia il fluire stesso della vita (pensiamo al sangue), ma anche l’energia, l’amore e la sensualità: chi lo vive ha di sicuro un grande fascino e un potente carisma. Il rosso è il colore della forza della passione ma anche della capacità di rivoluzionare il mondo. Le regole, se ingiuste, vanno cambiate e chi vive in rosso non teme certo di battersi per ciò in cui crede.

Cose belle rosse: le rose rosse singole o a dozzine, i frutti rossi, le ciliegie, i macarons red velvet, i cuori degli innamorati, l’anguria, le coccinelle, i tramonti, i papaveri, le pizzette rosse, i lipstick scarlatti di Taylor Swift.

E tu, come vedi il mondo? Verso quale “filtro colorato” ti portano le tue opinioni, i tuoi atteggiamenti, il modo con cui ti relazioni con gli altri? Gioca con il test e scopri se il tuo colore per capire il mondo è il rosa, il verde, l’azzurro o il rosso.