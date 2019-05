La legge del Karma, perché ciò che fai ti torna sempre indietro

In una giornata compiamo moltissime decisioni che condizionano la nostra esistenza. Pensate al numero di scelte che facciamo in una vita intera e di come esse possano cambiare il nostro futuro. E' proprio questo il principio del Karma, una filosofia indiana che parla dell'importanza del frutto delle nostre azioni e di come esse condizionino, inconsciamente, il nostro futuro.